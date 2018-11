Regjeringssonderingene fortsetter i Sverige: Centerpartiets leder har fått stafettpinnen

Centerpartiets leder Annie Lööf har fått i oppdrag å sondere mulighetene for en ny regjering i Sverige. – Hun får i oppdrag å sondere om det er forutsetninger for en regjering som kan tolereres av riksdagen, sier talmann Andreas Norlén etter at Moderaterna-lederen Ulf Kristersson ble stemt ned som statsministerkandidat i Riksdagen onsdag.