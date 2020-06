Regjeringen må ikke straffe de klimaambisiøse

Av Ada Helen Schjelderup, Circle K, Alex Guindos, UnoX og Ketil Thorsen, Preem

Vi trenger mer biodrivstoff i Norge for å nå våre klimamål og har en ambisjon om klimanøytral veitransport senest i 2045. En sjokkøkning av avgiftene for biodrivstoff kommer til å føre til det motsatte.

Vi drivstoffleverandører ønsker å selge mindre fossile drivstoff og mer biodrivstoff. Da er det uheldig at regjeringen med nye forskrifter gjør det vanskeligere for oss å bidra til klimaarbeidet.

Økt veibruksavgift kommer til å ramme alt biodrivstoff, også det som er mest bærekraftig.

Regjeringens forslag om å gjeninnføre veibruksavgift er et grep for å redusere bruk av palmeolje i drivstoff. Tanken er bra, men løsningen er dårlig. Økt veibruksavgift kommer til å ramme alt biodrivstoff, også det som er mest bærekraftig. Det kommer til å gjøre det vanskeligere for oss drivstoffleverandører som ønsker å selge mer bærekraftig biodrivstoff enn det forskriften krever.

Les også: Norge må ta langt større ansvar for eget forbruk av biodrivstoff

Palmeolje har lenge vært et kontroversielt råstoff både i matvarer og drivstoff. Til tross for ulike tiltak og sertifiseringer kommer det rapporter om skader på nærmiljø, dyreliv og klima som følge av palmeoljevirksomheten. Dagbladet publiserte nylig en artikkel som rapporterer om omfattende korrupsjon og handel med illegal palmeolje der også nordiske selskaper synes å være innblandet.

Les også: Solgte mer drivstoff laget av slakteavfall i fjor

I midten av mai presenterte Miljødirektoratet statistikk over salg av biodrivstoff i Norge i 2019. Mer enn 100 millioner liter av ca 600 millioner liter biodrivstoff solgt var palmeolje. Dessverre er ikke dette hele sannheten ettersom enkelte selskaper ikke rapporterer sitt salg. Det totale salget er derfor trolig flere titalls millioner høyere. Slik somregelverket er i dag er det ganske enkelt mer lønnsomt å selge drivstoff med palmeolje enn fra mer bærekraftige råvarer (avansert biodrivstoff).

Annonse

Les også: Klimakutt i landbruket med ny biodiesel

Av de største og mest kjente drivstoffleverandørene har Circle K, Esso, Preem og Uno-X tatt et aktivt valg om å ikke selge palmeolje. Det finnes andre og betydelig mer bærekraftige råstoff, men miljø koster. Norge har råd til den kostnaden. Overgangen fra fossilt til biodrivstoff må ha så høy klimanytte som mulig.

Det er positivt at regjeringen vil øke fokus på bærekraftig drivstoff, men innføring av full veibruksavgift på alle former biodrivstoff er ikke veien å gå. Veibruksavgift på alt biodrivstoff vil få negative konsekvenser for klimaarbeidet. Utslippene vil øke i 2020 og 2021. Avgiften vil innebære dårligere konkurransemuligheter for bærekraftig avansert biodrivstoff. Dette drivstoffet produseres blant annet fra nordisk skog, landbruks- og matvareindustri. Biodrivstoff laget av dette råstoffet har verdens beste klimagassreduksjon og innebærer ikke snauhogst av regnskog. Det utgjør heller ikke en trussel mot utryddingstruede arter som elefanter, sjeldne tigre og orangutanger.

Transport står for 32 prosent av klimagassutslippene i Norge. Mye ressurser har vært brukt for å redusere utslipp ikke minst gjennom omfattende satsing på elbiler og infrastruktur. Det er imidlertid god miljøpolitikk å benytte eksisterende bilpark og infrastruktur på en bedre måte. Mange buss- og transportselskap kjører på biodrivstoff som fornybar diesel (HVO) laget av avfallsprodukter. Slike drivstoffkvaliteter kan redusere utslipp med over 90 prosent sammenlignet med fossil diesel. Produktene er imidlertid betydelig dyrere å produsere og har en høyere pris en de fossile. Med full veibruksavgift vil trolig kundene gå over til å bruke de fossile produktene.

Vi oppfordrer derfor regjeringen til å skape muligheter for drivstoffleverandørene til å selge mer bærekraftige alternativ.

Politikken må vise vei ved å:

* Øke omsetningskravet for biodrivstoff.

* Behold fritak for veibruksavgift for salg av avansert biodrivstoff over omsetningskravet.

* Start utredning av en reduksjonsplikt basert på klimanytte i stedet for et volumbasert omsetningskrav.

Klimaspørsmålet er akutt. Det kommer til å kreve at Norge satser like stort på biodrivstoff som man tidligere har gjort på elbiler og infrastruktur. Vi trenger begge deler. Politikken må bidra til gode rammebetingelser for oss som vil satse litt hardere.