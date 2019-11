Regjeringa sin politikk er vanskeleg å forstå

Knappe to veker før budsjettet kom, sendte Kunnskapsdepartementet ut «Høringsnotat - Forslag til endringer i Voksenopplæringsloven og Friskoleloven med forskrifter». Her presenterer regjeringa korleis dei vil dele 14 studieforbund mellom Kunnskaps- og Kulturdepartementet og derav følgjande forslag til revidert Voksenopplæringslov med forskrifter for begge departement.

Studieforbundet kultur og tradisjon trur at ei deling av tilskotsordninga for studieforbunda mellom to departement vil kunne bli ei god løysing, og vi stiller oss bak argumentasjonen gjeve at dette vil kunne bidra til styrking av studieforbunda si rolle og identitet.

Det som forbausar oss, er at vi ikkje blir gjeve moglegheit til å oppretthalde stabilitet i opplæringstilbodet vårt midt på oppløpssida til ein stor omstillingsprosess.

Regjeringa ber studieforbunda kutte budsjetta sine med 10 millionar. Det viser svært liten vilje til å bidra i eigen, regjeringsdrive, omfattande endring av studieforbundsordning og lovverk.

Studieforbunda i Norge har meir enn 470 medlemsorganisasjonar og over 40 000 studietiltak for meir enn 500 000 deltakarar årleg. Gjennom dei siste par åra har regjeringa kasta opp mange ballar som treff tilskotsordninga til studieforbunda. Vi har vore gjennom evalueringar, utgreiingar, stortingsmeldingar og proposisjonar.

I februar 2018 kom Hagen-utvalet med forslag om å regionalisere ordninga. Regjeringa gjorde forslaget til sitt i Stortingsmelding 6 «Oppgaver til nye regioner» i oktober same år. Slik varte det heldigvis ikkje, etter mykje påtrykk frå Vofo og studieforbund.

I taler, interpellasjonsinnlegg og i møter med oss, har statsråder og politikarar uttrykt anerkjenning for studieforbundas rolle og tyding, og stadfesta at dei vil sørge for føreseielege rammevilkår framover. Statsråd Trine Skei Grande innleidde si tale på Vofos årsmøte i mai i år med å seie:

"Det er veldig få som får lederposisjoner som aldri har gått på en lederskolering i frivillige organisasjoner. I organisasjonslivet har alle en stemme, alle kan tegne seg og legge fram meninga si og alle får være med. Dette er selve limet i kulturen og samfunnet vårt og vi må hele tida bygge borgere til disse viktige rollene. Vi ønsker at studieforbundene skal være et område å satse på framover i perspektiv av demokrati og dannelse."

Når egjeringa etter dette fylgjer opp med eit forslag om 10 millionar i kutt over statsbudsjettet, blir dette for oss sprikande signal vi ikkje forstår oss på. Vi opplever mangel på forståing for den frivillige sektoren dei elles rosar og omtalar som grunnleggande viktig for eitkvart lokalsamfunn. Med særleg KrF og Venstre i regjering, som har initiert endringane vi står framfor, og som snakkar så varmt om kultur og læring gjennom heile livet, hadde vi i det minste venta kompensasjon for prisstigning.

Foreslått kutt skal utelukkande hentast frå opplæringstilskotet og vil dermed ramme rett inn i kursverksemda til studieforbunda. For Studieforbundet kultur og tradisjon aleine, betyr dette ein nedgang i opplæringsmidlar på i om lag 1,2 millionar og rammer om lag 400 kurs.

Ut frå tilgjengelege tal er 73 prosent av befolkninga knytt til frivillige organisasjonar på ulike vis, av desse gjer 63 prosent frivillig arbeid der kultur og fritid står for ein vesentleg del av innsatsen. Kunnskapsformidling og opplæring er kjernetema i frivillig sektor. Dessverre blir ikkje samfunnsoppdrag til desse frivillige organisasjonane vekta på same måte som det offentlege tilbodet til institusjonane.

Frivillig arbeid er ein føresetnad for at frivillige organisasjonar skal kunne gjennomføre opplæring og tilbod utan for høge kostnader. Dette er tiltak og aktivitetar som ofte gjer arbeidet til det offentlege enklare. Med andre ord; dette er noko det offentlige tener på. Det bidreg til samfunnsbygging, danning og tilhøyrsle.

Statsråd Jan Tore Sanner vektla i Stortingsdebatt 7. mai i år at det er viktig å oppretthalde ei god studieforbundsordning. Han uttalte vidare:

"Regjeringen mener at studieforbundene, i likhet med fagskolene, yrkesfaglig opplæring, universitets- og høyskolesektoren og privat sektor vil kunne ha en rolle i kompetansereformen. De har lang erfaring som opplæringstilbydere, bred kompetanse og et godt utbygd nettverk blant virksomheter – i alle landsdeler. De har dermed gode forutsetninger for å kunne bidra til kompetanseheving – både for den enkelte og for samfunnet."

Frivillig sektor blir rosa og snakka om som grunnleggande viktig. Dette gjer det ekstra tankevekkande og uforståeleg at regjeringa nok en gong foreslår nedskjering i tilskotet til vaksenopplæring i frivillige organisasjonar.