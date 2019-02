Rapport om antibiotikaresistens: – Bør få alarmklokkene til å ringe

Rapporten inneholder data sammenstilt av Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og baserer seg på data fra europeiske land i 2017, skriver Veterinærinstituttet.

Ifølge rapporten blir det stadig vanskeligere å behandle bakteriesykdommer som smitter mellom dyr og mennesker med antibiotika. EU-kommissær for helse- og forbrukerpolitikk og næringsmiddelsikkerhet, Vytenis Andriukaitis, mener rapporten må få alarmklokkene til å ringe.

– Denne rapporten viser at vi er på vei inn i en verden hvor stadig flere vanlige bakterieinfeksjoner blir vanskelige og i noen tilfeller umulige å behandle, sier han.

Han legger til at man ser at nasjonale retningslinjer i noen land bidrar til mindre bruk av antibiotika og en nedgang i antibiotikaresistens.

Bruk av antibiotika både til dyr og til mennesker er den viktigste driveren for utviklingen av antibiotikaresistens.

Tall fra overvåkingsprogrammet NORM-VET viser at det er lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i dyr og i mat i Norge. Seniorforsker og fagansvarlig for antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet, Anne Margrete Urdahl, advarer mot å la det bli en sovepute.

– Vi må lytte til de alvorlige advarslene i rapporten fra EFSA og ECDC. De minner oss om at selv om vi ligger veldig godt an på dyresiden i Norge, så krever det hardt arbeid og stor oppmerksomhet om antibiotikaresistens for å kunne bevare vår gode status så lenge vi kan, sier hun.

