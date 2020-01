Posten vant anbudsrunde: Bygdefolk sikres avis seks dager i uka

– Det blir mulig å få ferske aviser i postkassa fra mandag til lørdag over hele landet også etter at Posten begynner å levere post annenhver dag fra 1. juli i år. Konkurransen om levering av abonnementsaviser i område uten egne avisbudnett har resultert i en pris som gjør det mulig å opprettholde dagens leveringsfrekvens de neste åra, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Kutter i postomdelingen

Fra juli i år skal Posten redusere antallet faste leveringsdager. I den forbindelse har Samferdselsdepartementet lyst ut en konkurranse for å sikre daglig avisdistribusjon i de områder av landet der det ikke finnes andre utleveringsnett enn Posten per i dag. Dette gjelder omtrent 15 prosent av landets husholdninger og omfatter i praksis de mest spredtbygde områdene i Norge.

− Jeg er svært fornøyd med at Posten vant anbudet og skal fortsette å levere aviser mandag til fredag. Tildelingen har skjedd i skarp konkurranse med flere andre aktører. Med Posten som leverandør blir dette en sømløs overgang for både avisutgivere og avisabonnenter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten i en pressemelding.

Det var to konkurranser: En for lørdagsdistribusjon og en for øvrige ukedager. Posten skal levere i ukedagene, mens Aktiv Norgesdistribusjon AS leverer aviser på lørdager.

– Bra for avisabonnentene og skattebetalerne

Samferdselsdepartementet fikk i oppgave av Stortinget å innføre distribusjon av aviser på de dagene Posten ikke skal levere. Totalrammen var på 255 millioner kroner per år. Den totale prisen var på 165 millioner, altså lavere enn rammen.

– Abonnentene vil få avisene sine akkurat som i dag, samtidig som staten kjøper avisomdeling rimeligere enn vi la til grunn da konkurransen ble utlyst. Konkurransen har altså være bra for både avisabonnentene i distriktene og skattebetalerne. Dette viser at konkurranse virker, sier samferdselsministeren.

Kontrakten som nå er inngått gjelder fram til juni 2022, med mulighet for to års forlengelse.

Håper det redder arbeidsplasser

Posten har varslet store nedbemanninger som følge av kuttene i postomdelingsdager. Så mange som 1500–2000 ansatte har vært varslet kuttet.

Nå håper Lars Nilsen, tilitsvalgt i LO-forbundet Postkom, at denne kontrakten kan redde arbeidsplassen til flere av de ansatte.

– Dette endrer litt på tallene, men det er likevel store omstillinger vi står foran. Dette vil bidra i positiv retning, og det er distriktene det vil påvirke. Det er jo også der det er vanskeligst oppgave å finne nytt arbeid, sier han til Nationen, og fortsetter:

– Dette er positivt for oss, det er ikke tvil om det. Jeg blir glad på veiene av medlemmene, for da kan de jobbe mer.

Han mener dette også er en anerkjennelse av Postens arbeid.

– Det er en fjær i hatten, men det vil ikke motvirke all nedbemanningen. Men det er et godt bidrag, og en anerkjennelse av Posten. Vi elsker å gjøre det beste for kunden.

– Leserne, uansett hvor de bor, skal få papiravisen sin

Nationens sjefsredaktør, Irene Halvorsen, er glad for at den daglige leveringen av avisen nå er sikret.

– Vi er svært glade over at vi nå er sikret daglig levering av aviser i hele landet fram til sommeren 2022. Det betyr at leserne, uansett hvor de bor, skal få papiravisen sin.

Hun er også glad for at Amedia, Schibsted og Polaris har gått sammen om selskapet Aktiv Norgesdistribusjon, som vil stå for leveringen på lørdager.

– Lørdagen er en god avisdag som leserne setter stor pris på. Distribusjon - ikke bare av papir, men distribusjon generelt - er mer enn "bare" et spørsmål om distribusjon. Distribusjon er mediepolitikk og en grunnleggende forutsetning for å sikre Grunnlovens paragraf 100, som sier at "det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale", sier hun, og fortsetter:

– Det står ingen internasjonale giganter klare for å dekke livet i hele dette langstrakte landet. I et lite språk- og kulturområde som vårt er det et selvstendig poeng å lage godt innhold på alle plattformer, og gjøre vårt ytterste for at dette gode innholdet skal nå folk der de bor.

– Papiravisen er fortsatt viktig for mange lesere. Den er også svært viktig i abonnementsavisenes økonomi. De som leser papiravis leser fortsatt ofte mer av innholdet og bruker lengre tid på journalistikken, enn rene digitale lesere. Vi skal bruke de neste årene svært godt for at Nationens lesere skal oppleve at digitalt innhold treffer dem og deres behov like godt, eller helst; enda bedre.