Polsk matkjede mistenkt for juks med opprinnelsesland på frukt og grønnsaker

Kontor for konkurranse og forbrukerbeskyttelse hos de polske myndighetene har satt i gang en etterforskning for å finne ut om matvarekjeden Biedronka bevisst har oppgitt utenlandsk frukt og grønnsaker som polske.

Tilsynsundersøkelse

Dette skjer etter at tilsynsundersøkelser har vist at produktene kom fra andre land enn det som ble oppgitt på skiltene.

Biedronka er polens største supermarkedskjede med 2.823 butikker og 67.000 ansatte. Ifølge Wikipedias engelske sider er Biedronka kjent for å selge lokale, polske råvarer, under butikkens eget merke.

Annonse

Gransker portugisisk eier

Presidenten for Kontoret for konkurranse og forbrukerbeskyttelse Tomasz Chróstny har satt i gang en gransking av matvarekjedens eiere, det portugisiske Jeronimo Martins polske avdeling.

Han sier til avisen Business Insider at det for mange er viktig hvor maten kommer fra, og at dette kommer tydelig fram på produktet. Han tror feilmerkingen kan ha fått kunder til å kjøpe varer ut fra feil grunnlag.

Som i Norge, har også fokuset på lokalprodusert mat økt i Polen under koronautbruddet.