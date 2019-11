Personer pågrepet etter ny krabberazzia i Øst-Finnmark

Overfor Fiskeribladet bekrefter politiet at de fredag ettermiddag gjennomførte en politiaksjon mot et forretningsbygg i Tana, hvor også pågripelsene fant sted.

De to personene er siktet for grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning, heleri eller medvirkning til dette. Minst én av de to har tilknytning til bedriften politiet aksjonerte mot, opplyser politioverbetjent Torstein Pettersen ved Finnmark politidistrikt til NRK.

– Det er den videre etterforskningen som har ført til at vi nå har pågrepet ytterligere to personer. Hvorvidt de er en del av samme nettverk eller et annet nettverk kan vi ikke si noe om på dette tidspunkt, sier Pettersen i en pressemelding.

Politiet har ennå ikke tatt stilling til om de to personene skal fremstilles for varetektsfengsling.

Bring i dialog med politiet

Ifølge Fiskeribladet er det vareterminalen til et transportselskap, som i 2019 ble fusjonert inn i Bring transportsystemer, som politiet aksjonerte mot.

Pressesjef John Eckhoff i Posten, som eier Bring, sier at politiet allerede har vært i kontakt med selskapet om mulig etterforskning mot anlegget i Tana.

– Vi er i dialog med politiet, men velger å ikke kommentere saken ytterligere av hensyn til videre etterforskning, sier Eckhoff til avisa.

Annonse

Han legger til at det ikke er grunn til å tro at flere deler av Bring transportsystemer er involvert i saken.

Selskap på Østlandet involvert

Økokrim opplyser til NRK at også et transportselskap på Østlandet står sentralt i etterforskningen.

Selskapet har hatt nødvendig fryseutstyr og biler for å kunne frakte ulovlige kongekrabber.

– Flere av de ansatte i dette selskapet er siktet, også personer fra ledelsen og styret, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til allmennkringkasteren.

Ti pågrepet i Finnmark

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som er siktet i forbindelse med opprullingen av den angivelig ulovlige kongekrabbeligaen, men i en pressemelding opplyser politiet at det er ti personer som er pågrepet i Finnmark politidistrikt.

Torsdag ble to personer varetektsfengslet i fire uker.

– Det er et stort sakskompleks, med mange involverte. Det er ennå for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart, eller hva etterforskningen så langt har avdekket, sier Pettersen i Finnmark politidistrikt.

(©NTB)