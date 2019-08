Mann døde etter trefellingsulykke

Mannen stod på bakken da han fikk treet over seg. Helsepersonell forsøkte å redde livet til mannen.

– Det er blitt jobbet iherdig og nå er han erklært omkommet, sier operasjonsleder Håvard Høyem til Dagbladet.

Politi, helsepersonell og luftambulanse rykket ut til stedet. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning, men livet til mannen sto ikke til å redde.

– Et firma jobber med å felle trær på stedet, og et tre har falt over en person, sier Høyen til NTB.

Annonse

Det skal ha vært to personer som arbeidet på stedet.

Politiet meldte om hendelsen klokken 9.10. Ulykken skjedde i Straumen i Inderøy.

Pårørende skal være varslet, og Arbeidstilsynet er varslet om ulykken.

Ifølge Trønder-Avisa blir det gjennomført tekniske undersøkelser og kollegaen som varslet om ulykken, vil bli avhørt.

– Han vil først og fremst bli ivaretatt, så vil vi prate mer med ham når han er klar for det, sier Høyem til avisa.