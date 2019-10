Oppdrettsselskap får millionbot for feilrapportering

Det skriv Bergens Tidende.

Politiet meiner det har vore skjerpande omstende at feilrapporteringa har gått føre seg over lang tid og at den har omfatta fleire anlegg.

Erko Seafood AS er eit familieeigd selskap med utgangspunkt i Haugland-familien i Austevoll, og har til saman 10 oppdrettskonsesjonar for produksjon av laks og regnbogeaure.

Skuldingane om feilrapportering gjeld for to av anlegga til selskapet i Solund i Sogn og Fjordane. Politiet oppgir at det skal ha blitt rapportert om lågare tal på holus i anlegga enn det som faktisk var tilfelle.

Selskapet aksepterer ikkje bota.