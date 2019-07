Økokrim skal undersøke NRK-dokumentaren

Det er Riksadvokaten som har bedt Økokrim sjekke forholdene i dokumentaren, skriver NRK.

I dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» ble det filmet med skjult kamera i 13 svinefjøs, og flere har reagert kraftig på bildene som ble vist. Nå skal det undersøkes om noe av det som blir vist i dokumentaren bør føre til etterforskning.

– Riksadvokaten har bedt Økokrim om å nedsette et forprosjekt for å undersøke om dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» viser straffbare handlinger, og om det på bakgrunn av undersøkelsene er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, sier Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrimavdelingen i Økokrim til NRK.

Annonse

Forprosjektet gjennomføres for å innhente informasjon, som skal legges til grunn for om det skal settes i gang etterforskning eller ikke.

Dokumentaren er laget av Norun Haugen, som fra 2013 til 2016 filmet med skjult kamera i svinebesetninger og på slakterier. Dokumentaren ble vist i NRKs Brennpunkt.

Forrige uke kalte landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) næringa inn på teppet. Da kom de fram til en rekke løsninger for å hindre dyrevelferdsbrudd i svinenæringa.