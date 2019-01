Også Stein Erik Hagen savner trøndere i regjeringen

I et intervju med VG under Verdens økonomiske forum i Davos deler Høyres fremste økonomiske støttespiller ut både ris og ros til Solbergs firepartiregjering, som ble presentert tirsdag.

– En flertallsregjering kan gi mer stabile rammevilkår. Det er bra for næringslivet. Så får vi se om denne regjeringen leverer. For øvrig synes jeg 22 statsråder er altfor mange i et lite land som Norge. De burde klart seg med færre, sier han til avisen.

– Uklokt

Forretningsmannen er også negativ til fraværet av trøndere i regjeringen.

– Det tror jeg er uklokt. Trøndelag er viktig for Norge, og de burde vært representert, i hvert fall når de er blitt så mange.

Statsminister Solberg viste tirsdag til at hun har hatt en rekke trøndere med i regjeringen tidligere, men at det ikke var plass denne gangen.

Hagen har for øvrig støttet både Høyre og Fremskrittspartiet med millioner av kroner i tidligere valgkamper, men tror ikke sentrumspartiene vil bli tilgodesett med det samme.

– Vi har ikke diskutert det i familien, men jeg ser ikke for meg at vi vil gi støtte til KrF og Venstre.

Flere fylker er ikke representert

Under statsminister Erna Solberg har det vært 36 statsråder. Det har ikke vært noen fra fylkene Østfold, Sogn og Fjordane, Hedmark eller Oppland, slik Nationen meldte tirsdag.

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet mener at flere fylker ikke blir representert er med på å sentralisere makta.

– Det er forunderlig hvor lite Solberg har vært av å ha røster fra de delene av landet. Vi har merket det i politikken også, slik som Hedmark og Oppland har vært bortglemt. Konsekvensene blir at man ikke har kjennskap eller kunnskap fra de områdene, derfor er det viktig å ha representasjon fra alle deler av landet, sier Vedum til Nationen.