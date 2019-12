O jul med din pynteglede!

– I jula berre køyrer eg på med det eg har. Minimalistisk julepynt i kvitt og sølv passar ikkje for meg. Eg liker tradisjonell norsk jul med nissar og pynt i raudt, grønt og gull, fortel Alexander Eggen.

Kalenderen har enno ikkje bikka desember då vi besøker han, likevel har leilegheita han delar med ektemannen Rune stått ferdig pynta i to veker.

– Eg pleier å ha som mål å ha jula oppe før 1. desember. Men i år skulle vi ha julebord med jobben her, så då vart det litt ekstra tidleg, fortel han.

Pynten står framme til 13. dag jul.

– Når ein først har lagt litt jobb i pyntinga, er det jo fint å ha pynten framme ei stund, seier han.

Vi pyntar tidlegare – Eg ser at ein del byrjar pyntinga allereie frå midten av november. Dei kunstige juletrea har nok bidratt til at ein ikkje lenger ventar til rett før julaftan med å pynte ferdig, seier interiørstylist og influensar Marianne Haga Kinder. På hennar eigen Instagram-konto @inspirasjonsguidennorge har det vore julestemning ei god stund allereie. – Så fort Halloween er over, er folk klare for å få inspirasjon til jul, seier ho. Kinder meiner det er fint at butikkane er tidleg ute med sine julevarer. – Det er så mykje snakk om julestress. I november har ein god tid til å kose seg med førebuingane. Mange legg mykje jobb ned i pyntinga, det blir ein hobby, seier ho.

Raud julesalong

Leilegheita til Eggen er pynta frå yttergangen til kjøkkenet. Her er raude julegardiner med raude sløyfer på, nissar, julebukkar i halm, julesviblar og kandelabrar med raude julelys. Prikken over i-en er ein salong i gull og raud fløyel.

– Salongen fann vi på Finn.no, og måla han om i gull, fortel han.

Julepynten er ei blanding av nytt og gammalt.

– Vi kjøper ein del nissar og pynt på brukt- og antikkmarknader. Og nokre av nissane har eg tatt med frå barndomsheimen min. Serviset var ei bryllaupsgåve til mamma og pappa, og blir berre tatt fram ved spesielt høve, som på julaftan, seier han.

I fjor talte han opp alle nissane sine.

– 131 kom eg til, med lite og stort. Nokre av dei ligg framleis i bua.

– Det er ikkje slik at eg må ha alt framme. Eg liker å variere litt frå år til år. I starten tok eg bilde av korleis leilegheita såg ut ferdig pynta, slik at eg kunne gjere det likt neste år, men no synest eg det er morosamare med litt forandringar.

Julemusikk året rundt

Eggen byrjar nedteljinga til jula allereie i juni-juli. Og høyrer på julemusikk året rundt.

– Eg set på julemusikk når eg skal vaske leilegheita. Då ser eg for meg at eg vaskar og gjer det fint til jul, og då blir husarbeidet mykje hyggelegare, seier han.

Også i jobben hos Mester Grønn er han omgitt av juleblomster og julepynt heile dagen, utan at han blir lei av den grunn. Kvifor han har vorte så glad i jula, kan han ikkje svare på.

– Eg har alltid vore slik. Julaftan er ein veldig spesiell dag for meg. Eg er nok litt åleine om å vere så interessert i jul, vennene mine ler litt av meg. Samtidig seier dei fleste at dei får skikkeleg julestemning av å komme hit. Ei venninne sa at det blir ikkje jul før ho har vore på det årlege julebordet mitt. Det varma, seier han.

I år er det likevel mogleg han droppar ein av juletradisjonane.

– Eg pleier å ha juletre, men i år veit eg rett og slett ikkje kvar eg skal plassere det.

Forum for jul

Eggen er ikkje den einaste i Noreg som er ekstra glad i jula. I 2007 starta Ingvild Benedicte Hansen forumet juleglede.net, som seinare har vorte supplert med både blogg, Instagram-konto og Facebook-konto med namnet Juleglede.

– Forumet vart starta fordi eg tenkte det sikkert var mange som var like juleglade som meg. Det er fint å ha ein stad der vi kan snakke om jula heile året utan å verke «gærne», fortel ho.

På forumet blir det diskutert alt frå julepynting til julelitteratur. Facebook-gruppa «For oss som er hekta på jul» er ein annan populær treffstad for dei juleglade.

Sjølv startar Ingvild julepyntinga så smått allereie i slutten av oktober.

– Eg tar ut utelysa til Halloween. Juletreet pyntar eg første helga i november. For meg er det førjulstida som er den mest magiske, med førebuingane og alle forventningane, seier ho.

Enkelte i forumet byrjar planlegginga av jula for neste år allereie i romjula.

– Det er lurt å planlegge neste jul medan ein har alt friskt i minne. Kva fungerte, kva fungerte ikkje og kva bør gjerast forskjellig neste år?