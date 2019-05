Nytt nettverk for biokol

Fleire aktørar i Noreg arbeidar aktivt med utvikling og produksjon av biokol. No går dei saman for å gjere Noreg leiande i verdiskaping knytt til produksjon og utnytting av biokol, skriv Norges Bondelag på nettsidene sine.

– Nettverket blir ein møteplass for dei mange sektorane som jobbar med biokol. For jordbruket vil biokol bety mykje for fleire område, både for husdyr og jordsmonn, seier Johanne Sæther Houge frå Norges Bondelag.

Biokol er eit forkola biologisk materiale som bidreg med å auke karboninnhaldet i jorda og kan forbetre jordkvaliteten, mens det i industrien kan erstatte fossilt kol i produksjonen. Produksjon av biokol kan skape verdi av mykje av det som blir rekna som avfall i dag. Auka bruk av biokol er derfor sett på som ei viktig klimaløysing.

(©NPK)