Nytt dagligvaretilsyn skal holde bransjen i tøylene

Tilsynet skal ifølge stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) komme både bransjen og forbrukerne til gode.

– Det skal blant annet gi forbrukerne en mulighet til å si fra om de ser ting de mener ikke er bra, sier han til NRK.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere tatt til orde for at konkurransen i dagligvarebransjen ikke har vært god nok, og at forbrukerne ikke får det utvalget og prisene de bør få.

Et samlet Storting ba i mai 2018 regjeringen legge fram forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Regjeringen har besluttet å foreslå at et selvstendig dagligvaretilsyn skal sørge for håndhevelse av loven, som skal presenteres for Stortinget innen utgangen av året.

Dersom loven vedtas av Stortinget, vil det nye tilsynet bli samlokalisert med Forbrukertilsynet, som skal etableres i Grenlands-området innen 1. januar 2021. Det opplyser Høyres stortingsgruppe i en pressemelding.

Dagligvaretilsynet vil få et budsjett på fem til ti millioner kroner og ha rundt fem ansatte, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette er et bidrag for bedre konfliktløsning og kultur i bransjen. Dette er likevel bare en bitte liten del av det vi gjør opp mot konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, sier Røe Isaksen til avisen.

Han påpeker at det fortsatt er Konkurransetilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med konkurranselovgivningen.