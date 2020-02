NTB-redaktøren: – Openbert at dette er noko mange bryr seg om

Måndag fekk fleire norske restaurantar tildelt Michelin-stjerner. Det blei godt dekka av media, noko Senterpartiets Geir Pollestad merka seg. Det resulterte i ein Facebook-post som i skrivande stund har fått 186 kommentarar.

NTB sende ut hastemelding om alle dei fem stjernene som blei delt ut til norske restaurantar. Det var det som utløyste Pollestads skrivekløe.

«Dette er en nyhet så stor at NTB mente det var nødvendig å sende hastemelding på …

En god illustrasjon på sentralmakten/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelinstjerne.

Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra – men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie», skreiv Pollestad.

Reaksjonane let ikkje vente på seg, og fleire politikarkollegaer og næringslivsnamn var raskt ute i kommentarfeltet for å melde seg ueinige med Pollestad.

NTB-redaktør og ansvarleg for hastemeldingane, Mads Yngve Storvik, kommenterte også:

«Hadde vi bare «hastet» på Oslo, skulle jeg gitt deg rett. Her er det nyheter fra Stavanger, Lindesnes, Bergen, Trondheim og Oslo. Egentlig en god Sp-sak. Mat, by og bygd!»

Til Nationen gjentek Storvik at Pollestad kunne hatt eit poeng viss det berre var Oslo-stjerner som blei dela ut.

– Dette var mat, by og bygd hand i hand. Ei ekte Senterparti-sak i mine auge. Av alle saker han skulle velje seg så tenker eg at dette kunne vera ei sak han hadde vore glad for, seier Storvik.

Humorisme og alvor

NTB er ein nyheitsnettstad som fyrst og fremst leverer nyheiter til andre aviser.

Annonse

– Me leverer til aviser i heile Noreg, og dette er det stor interesse for. Me hadde bestemt oss på førehand at dersom me fekk stjerner i Noreg så ville me sende ut hastemeldingar. Viss ein ser på merksemda i norske medium måndag så er det openbert at dette er noko mange bryr seg om, seier Storvik.

Storvik meiner det er rett og rimeleg at nordmenn er interesserte i og glade for alle stjernene som blei dela ut.

– Me har gått frå å vera ein nasjon som åt sild og potet til å ha ein stolt, norsk matkultur, og det har i høgste grad vore med på å sette Noreg på kartet. Det skal me absolutt vera stolte av, seier Storvik.

Til sist vil Storvik seie at det blei ein debatt som bar preg av både humorisme og alvor.

– Det blei ein humoristisk debatt ut av dette, men med eit visst alvor i. For eg trur at utspelet frå Pollestad, som eg ser på som ein svært oppegåande politikar, kanskje tråkka på tærne til ein del folk, avsluttar Storvik.

Pollestad retta opp

At Pollestad hadde tråkka folk på tærne forstod han sjølv. Som svar på dei mange sterke reaksjonane posta Pollestad eit nytt innlegg på Facebook. Der forsikra han at han ikkje er imot verken restaurantnæringa, det norske kokkemiljøet, jordbruket, norske råvarer, reiseliv eller nokre av «stjernevinnarane». Han avslørte også at han vel seg ein to-rettar over ein tolv-rettar kva dag som helst.

«Eg registrerer at mange har meininger om eit innlegg eg la ut tidlegare om Michelin-stjerner.

Mitt poeng var bare å poengtere at det tok litt av med såkalla «push-varsler» frå NTB. Og at eg skulle ønskt at andre nyheter om mat og matpolitikk fikk en brøkdel av merksemda som Michelin-stjernene til nokre få restauranter får. (Så kan ein nok hevde at det å ha pushvarsel frå NTB på mobilen er vel så elitistisk som å gå på Michelin restaurant.)

Når det gjeld mitt personlege forhold til topprestauranter med mange bittesmå retter så står eg inne for det. Eg tar heller en torettars enn ein tolvrettars. Men mine personlege preferanser er for så vidt uinteressant.

(...)

Det ligg ein stor innsats bak det å få ein slik posisjon/stjerner og det let seg ikkje gjera utan verdas beste råvarer. Så politiske motstandere og andre som føler seg krenka eller opprørt på vegne av restaurantene kan ta det heilt med ro.

Eg prøvde berre å slå eit slag for maten og riksmedia si svake omtale av maten til det store fleirtalet av folket som aldri har besøkt ein stjernerestaurant.

Om eg lykkast med det? Akkurat der må eg vel seie at det vart nokså dårleg måloppnåelse. Ein svak toer til meg for den.»