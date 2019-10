Nortura trekker tilbake flere produkter fra markedet

Dette er den tredje meldingen fra Nortura på litt over en uke om at de trekker tilbake produkter fra markedet på grunn av at produktene kan inneholde spor av egg.

"Som følge av en menneskelig svikt ble råvarer fra kalkunhøner brukt i produksjonen. Råvarer fra høner kan under slakteprosessen bli forurenset med egg", skriver samvirket på sine nettsider.

De aktuelle partiene, på totalt 23,6 tonn, er solgt av butikker hos Rema, Coop og Norgesgruppen, over hele landet. Pølsene er utgått på dato, men kan finnes fryst ned hos forbruker, opplyser Nortura.

Personer med eggallergi kan få reaksjoner dersom de spiser pølsene.

Grillpølser fra Prior

– Det var Nortura selv som oppdaget det. Vi har gjennomført sporing og har ikke avdekket at denne feilen gjelder andre produkter enn de vi har opplyst om, skriver Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura i en e-post til Nationen.

Nortura trekker nå tilbake følgende produkter:

Prior grillpølse 600g (siste forbruksdag 09.08.2019), Prior grillpølse 2x600g (siste forbruksdag 09.08.2019), Prior grillpølse kalkunbacon (siste forbruksdag 12.09.2019) og Prior New York Hot dog Paprika & Chili (siste forbruksdag 21.08.2019).

Har trukket tilbake flere produkter

Nortura trakk i forrige uke tilbake produktet «Prior Kalkunfilet Røkt 110 g» med siste forbruksdag 18.10.2019. Det er solgt totalt 1100 kilo av produktet som er blitt levert til alle de tre dagligvarekjedene.

Tilbaketrekningen av produktet skjedde kun få dager etter at Nortura trakk to andre produkter fra markedet, Prior Kalkunfilet Naturell og Prior Grillpølse av kylling og kalkun. Årsaken til at produktene ble trukket er den samme: det ble brukt en råvare som kan være forurenset med egg i produksjonen av disse produktene.