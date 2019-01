Norskog reagerer på Finansdepartementets jaktkort-utsagn

Jakt- og fiske i statens skoger kan ikke ilegges moms på lik linje som i private skoger, mener Finansdepartementet, og de mener derfor at det ikke vil være en mulig løsning i uenigheten med Norskog, som mene private grunneiere diskrimineres.

– Merverdiavgift og jakt- og fiskerettigheter er en sammensatt problemstilling med motstridende hensyn om det er vanskelig å finne en god løsning på, sa statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet i går.

Ønsker ikke å pålegge moms for alle

Dette får administrerende direktør i Norskog, Arne Rørå til å reagere.

– De gruppene som er unntatt moms selger samme produkt til tilnærmet samme pris som de private grunneierne. Hvis de ikke tar betalt for jakt- og fiskerettigheter så må de iallfall yte en tjeneste, for noe tar de betalt for, og tjenesteyting er også momspliktig. Nå er det ikke vårt mål å pålegge moms på dem som i dag har fritak, men å få like markedsmessige vilkår, sier Rørå i en pressemelding.

Mener løsningen er enkel

I går forklarte Næsja at forskjellene i momsreglene ikke er ment å gi en fordel for staten. Rørå mener det er en enkel løsning på det hele.

– Det er jo bare å gi alle markedsaktører fritak for moms slik at man fjerner den statsstøttede markedsvridningen uten at man trenger å gå inn i problemet om jakt- og fiskerettighetene kan omsettes eller ikke. Det kan gjøres ved en forskriftsendring så dette er det lett for regjeringen å løse. Det kreves kun vilje, sier Rørå.

Norskog har bestemt seg for å klage inn staten til Eftas overvåkingsorgan, ESA.