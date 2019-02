Norske Skog truer med å legge ned Saugbrugs

– For å drive i denne typen industri må vi ha like rammebetingelser, sier fabrikksjef Kjell-Arve Kure til Nationen.

Ifølge Norske Skogs kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig taper Saugbrugs mellom 60 og 80 millioner kroner som følge av avkorting i CO2-kompensasjonen, skriver Dagens Næringsliv. Fabrikken søkte derfor om å få fjernet avkortingen, men fikk avslag av miljødirektoratet.

– Det er enormt skuffende at denne avgjørelsen ble tatt, for her mener vi at det finnes juridisk handlingsrom for å gjøre noe med det, sier Kure til Nationen.

– En formidabel konkurranseulempe

Bakgrunnen for at fabrikken får avkorting i kompensasjonen er at selskapet i 1998 skrev en gunstig kraftkontrakt. I 2013 ble fabrikken skilt ut i eget selskapet, samtidig som ny kraftkontrakt ble skrevet under. I den nye kontrakten var det påslag i prisen på CO2.

Fabrikken mener derfor at avkortingen ikke lenger skal være gjeldende.

– Dette er en formidabel konkurranseulempen for en fabrikk som er en av de mest miljøvennlige og effektive innen for denne typen produksjon i Europa. Vi trenger gode rammebetingelser for å konkurrere på likt nivå som våre konkurrenter, sier Kure.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kan endre på vedtaket, og fabrikksjef Kure har derfor sendt et brev til ministeren, der han forteller om utfordringene fabrikken står overfor dersom avkortingen ikke blir fjernet.

– Vi kommer også til å sende en anmodning til departementet. Her er det juridisk handlingsrom, og dermed står det på politisk vilje.

Tillitsvalgt frykter ikke for fabrikken

Norske Skog Saugbrugs produserer papir, og med synkende tall i avis- og magasindistribusjon har også inntektene til selskapet gått ned.

Tillitsvalgt på Saugbrugs, Paul Kristiansen, sier til DN at han ikke frykter fabrikken vil bli nedlagt.

– Så godt som alle fabrikkene vi konkurrerer med internasjonalt får CO2-kompensasjon. Hvis ikke vi får det samme, så må vi finne en annen måte å hente inn igjen de 80 millioner kronene på, og det er utfordrende, sier han til avisa.

Norske Skog ble i fjor kjøpt opp av Oceanwood, etter at selskapet gikk konkurs.