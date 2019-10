Norske Skog tilbake på Oslo Børs

Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog ASA ringte tradisjonen tro i bjella da selskapet igjen inntok børsen fredag morgen.

Dagens Næringsliv skriver at investorene har kastet seg over aksjen, og at den er klart mest omsatt fra start. Ifølge avisen handles den flatt til 38,05 kroner – fem øre mer enn den ble notert til.

Selskapet gikk konkurs i 2017, gikk av børs og la ut alle sine sju papirfabrikker for salg. Datterselskapet Norske Skog fortsatte og ble kjøpt opp av det britiske hedgefondet Oceanwood Capital Management i mai i fjor. Samme år leverte selskapet et overskudd på drøyt 1,5 milliarder kroner.