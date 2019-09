Norske Skog på vei tilbake til Oslo Børs

– Nå har vi egentlig ikke noe gjeld, så det problemet er borte, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog til Dagens Næringsliv.

Norske Skog ASA gikk konkurs i 2017, gikk av børs og la ut sine sju papirfabrikker for salg. Datterselskapet Norske Skog fortsatte og ble kjøpt opp av det britiske hedgefondet Oceanwood Capital Management i mai i fjor. Samme år leverte selskapet et overskudd på drøyt 1,5 milliarder kroner.

Konsernsjefen sier at de har diskutert en mulig børsnotering med Oceanwood siden i vår. Dette ble tydeligere etter at det ble hentet inn 125 millioner euro i obligasjonsmarkedet i juni.

I forbindelse med en børsnotering vil Norske Skog ikke utstede nye aksjer, men Oceanwood-selskapet NS Norway Holding kommer til å redusere sin eierandel. Ombudstvedt tror det blir et betydelig nedsalg.

– Det er rimelig å anta at det er betydelig. Personlig vil jeg tro at det er formålstjenlig at selskapet har en betydelig grad av fri flyt, men akkurat hvor mye, får markedet bestemme, sier han.

I det nye Norske Skog var inntektene i tolvmånedersperioden til og med andre kvartal i år på 13,1 milliarder kroner. Driftsresultat før avskrivninger var 1,4 milliarder kroner i samme periode.