Norske epler og plommer snart i butikk

Vestlandet er allerede godt i gang med innhøstingen av plommer, og på Østlandet har plommehøsten så vidt startet, skriver direktoratet i sin ukentlige rapport.

I forrige uke ble det klart at epler er klare for høsting i Telemark og Hardanger. Blant de modne sortene er Geneva Early og Vista Bella. Avlingsprognoser tyder på gode avlinger i år på landsbasis, men at avlingene er aller best i vest.

De neste ukene er det også ventet at det vil komme norsk rød og gul løk på markedet.

Jordbærsesongen er imidlertid over for denne gang, mens været har spilt bringebærprodusentene et puss, og det er mye gråskimmel i bærene. Moreller vil det fremdeles være mulig å få tak i en stund til.

I sommer har markedsforholdene vært relativt stabile for de fleste grønnsaker, frukt og bær, men det har vært knapt med brokkoli, blomkål, agurk og tomat.

For brokkoli har etterspørselen vært mye større enn tilbudet, som følge av klimatiske skader og insekter i den norske avlingen, og begrenset tilgang i Europa, ifølge direktoratet.

For agurk og tomat har import vært nødvendig for å møte etterspørselen, og i deler av utenlandsmarkedet har prisene vært høye.