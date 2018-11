Det skjer etter at ordføreren i Kåfjord i Troms etterlyste en nasjonal offentlig finansiering for å få fjernet eldre falleferdige fjøs rundt om på bygdene.

– Norsk Kulturarv har gjennom Ta et tak-aksjonen reddet 2870 gamle hus. Til neste år starter vi et nytt prosjekt for å stoppe forfall av gamle fjøsbygninger i Nord-Norge, sier direktør i Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten.

Han opplyser at beløpet for Ta et tak-aksjonen 2019/20 er på rekordstore 6,5 millioner kroner.

– For første gang er en del av dette beløpet øremerket tiltak for å redde gamle falleferdige fjøs i nord, sier Lillebråten.

25 millioner til 2800 tak

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt 25,6 millioner kroner til 2870 prosjekter landet over.

– Til neste år blir denne aksjonen altså todelt. Det kjøres i gang en tradisjonell aksjon med samme kriterier som før. Samtidig lanserer vi «Uthus i nord», sier Lillebråten.

Han viser til at etter hvert som jordbruket har endret seg, er flere og flere av bygningene på gårdene gått ut av bruk.

Fakta Norsk Kulturarv Norsk Kulturarv Er en interesseorganisasjon med formål å sikre kulturarven vår for kommende generasjoner gjennom bærekraftig bruk. Norsk Kulturarvs visjon er "Vern gjennom bruk". Utvikling av nye næringer gjennom bruk av kulturarv-verdier er en vesentlig del av Norsk Kulturarvs arbeid. Norsk Kulturarv gjennomfører en rekke aksjoner og prosjekt over hele landet. Ta et tak-aksjonen har så langt reddet 2870 gamle bygninger.

– Resultatet er et stadig økende forfall på bebyggelsen. I juli besøkte Norsk Kulturarv, sammen med Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen, Kåfjord kommune i Troms, i håp om å bevare flere kulturminner på gårdene der, sier Lillebråten.

Ordfører ville rive gamle fjøs

Bakgrunnen for dette besøket var at Kåfjords ordfører Svein Leiros i sommer gikk ut i NRK, med forslag om en nasjonal offentlig finansiering for å få fjernet en del av de gamle og falleferdige fjøsene i kommunen.

Dette fikk direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, til å reagere. På NRK tok han til orde for heller å se på mulighetene til å redde disse kulturminnene. Dermed var ikke veien lang til at kontakten mellom kommunen og Kulturminnefondet ble opprettet.

– I løpet av en ukes intenst arbeid, ble det tent håp om bevaring av flere kulturminner i Kåfjord. På kort tid ble det satt i gang et besøk til Kåfjord kommune, og alle interesserte ble invitert til et informasjonsmøte. En varm dag i slutten av juli møtte over 30 personer opp, sier Lillebråten.

Fjøsredningsaksjon til nord

Både Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og Troms fylkeskommune deltok med informasjon om sine tilskuddsordninger på møtet. Kulturminner for alle, Ta et tak og Redningsplanken er eksempler på noen av disse tilskuddsordningene.

- I sammenheng med «Ta et tak 2019/20», lanserer derfor Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv et eget uthusprosjekt i Nord-Norge - «Uthus i nord», sier Lillebråten.

En vesentlig del av det tildelte beløpet for aksjonen 2019/20 blir derfor øremerket til uthus i de tre fylkene i Nord-Norge.

I tillegg til Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og fylkeskommunene, har også Sametinget signalisert at de ønsker å være samarbeidspartner inn i «Uthus i nord».

Skal hindre forfall og skade

Aksjonsansvarlig Randi Anita Skogum opplyser at Norsk Kulturarvs tradisjonelle «Ta et tak»-aksjon - den ordinære «Ta et tak 2019/20»-aksjonen - skal ha følgende fokusområde: Støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet.

– Men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade, sier Skogum og legger til:

– Kriterier vil være som tidligere: Objektets alder, objektets egenart, grad av forfall, objektets funksjon og intensjon om bruk etter restaurering. Vi ønsker her bredest mulig geografisk representasjon ved tildeling av midler.

Verne mennesker og kulturminner

Ta et tak-aksjonen er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI.

– Til neste års aksjon søkte SNK om 6,5 millioner kroner, og i sitt styremøte i oktober besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet, sier en glad Skogum.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.