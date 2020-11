Norgesgruppen utestenger konkurrentenes prisjegere

Norgesgruppen har fattet avgjørelsen etter å siden i mars ha forsøkt å opprette dialog med Konkurransetilsynet om ordningen, uten å høre noe tilbake, heter det i en pressemelding.

– De såkalte prisjegerne vil ikke ha tilgang fra og med fredag morgen. Coop og Rema kan på samme måte som alle andre besøke våre butikker, men ikke slik de gjør det i dag på grunnlag av bransjenormen, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen til E24.

Avtalen om bransjenormen ble inngått i 2010 mellom Rema, Coop og Norgesgruppen, med formål om å fremme konkurransen på dagligvaremarkedet. Den ble etablert i samarbeid med Forbrukertilsynets forløper Forbrukerombudet, og Konkurransetilsynet hadde ingen innvendinger.

Selskapet skriver nå at de er kjent med at Konkurransetilsynet mener kjedenes gjensidige adgang til hverandres lokaler gjennom prisjegerne, kan være problematisk.

– Vi stiller oss uforstående til at bransjenormen kan være skadelig for konkurransen, men diskuterer gjerne endringer og forbedringer i prisinnhenting med Konkurransetilsynet. Vi har helt siden mars i år forsøkt å etablere en dialog med tilsynet om dette, men vi får ikke svar. Derfor sier vi nå ensidig opp normens kapittel 5 om adgang til butikklokaler for prisinnhenting, sier Rømmerud.

