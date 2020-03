Norge best til å innføre EØS-direktiver

En oversikt fra EFTAs overvåkingsorgan ESA viser at det norske etterslepet ved utgangen av november var gått ned fra 0,4 prosent et halvt år tidligere. To direktiver ble ikke gjennomført i tide.

ESA påpeker at sen eller feil innføring av direktiver i nasjonal rett gjør at forbrukere og bedrifter kan gå glipp av rettigheter de har i henhold til EØS-avtalen.

Island hadde i november et etterslep på 0,6 prosent, ned fra 0,7 i mai, mens Liechtenstein lå uendret på 0,9 prosent.

Senere i år kommer det en oppdatert sammenligning med de øvrige EØS-landene, det vil si EUs medlemsland.

(©NTB)