Noregs Fiskarlag er bekymra for sjølaksefisket

På bakgrunn av forskjellige forvaltingstiltak som er sett i verk, har sjølaksefisket blitt kraftig redusert dei siste 30 åra. Moglegheitene til å drive sjølaksefiske er dermed svært avgrensa og Noregs Fiskarlag er redd for at dette tradisjonsrike fisket er i ferd med å døy ut, skriv Kyst og fjord.

Landsstyret i fiskarlaget har nyleg hatt saka oppe til behandling og meiner det hastar med å få på plass endringar som gjer at det framleis vil vere økonomisk forsvarleg å drive sjølaksefiske.

– Vi meiner at sjølaksefiskarane tar ein uforholdsmessig stor del av belastninga for at fisket etter laks må bli stramma inn, og at miljøforvaltinga ikkje klarer å ha eit breiddeperspektiv i si forvalting, skriv landsstyret i det nye vedtaket.

Noregs Fiskarlag ber myndigheitene utvide fisketidene for sjølaksefisket i 2019 og å flytte forvaltinga av villaksen til fiskerimyndigheitene.

