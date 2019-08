No er det røyking av maten som gjeld

Før kjøleskapet vart allemannseige i andre halvdel av 1900-talet, var røyking ein av hjørnesteinane i norsk og skandinavisk matkultur. Men for få år sidan var denne kunnskapen i ferd med å forsvinne. Røyking hadde vorte eit ikkje-tema, sjølv blant matinteresserte.

Då vestlendingen Geir Hopen Nødset innsåg at oppskriftene han voks opp med, berre var forvalta av den no 90 år gamle far hans, tok han grep.

– Då eg sjølv fekk barn, gjekk det opp for meg at det ikkje var nokon andre i familien som var interesserte i å vidareføre denne kunnskapen. Eg byrja derfor å intervjue pappa om dei eldgamle metodane, oppskrift for oppskrift, teknikk for teknikk.

Røykeri i garasjen

Desse samtalane vart starten på bloggen «Far min sitt kjøkken», der Geir formidlar vidare kulinariske tradisjonar som elles står i fare for å bli gløymde. Eksperimenteringa starta enkelt og forsiktig i Oslo-leilegheita på Carl Berner, før han etter kvart flytta i einebustad med både spekerom i kjellaren og røykeri i garasjen.

– Her røyker eg alt frå laks og aure til fenalår, bacon og alt mogleg kjøtt til jul. Men du treng verken dyrt utstyr eller stor plass for å starte med røyking sjølv, seier han. For røyking av både kjøtt og fisk bruker Geir eit golvståande skap, der røyken blir danna av treflis plassert på eit elektrisk varmeelement.

Men kvifor skal resten av oss ta oss bryet med å røyke maten vår, når ein like gjerne kan kjøpe tilsvarande «ferdigrøykte» produkt på butikken?

– Problemet er at omgrepet ikkje alltid leverer kva det lovar. Mange produkt, til dømes rimelegare typar bacon, har berre fått røyksmaken tilsett med kjemikalium. Eg legg meg sjølvsagt ikkje opp i kva folk kjøper, men for meg smaker slike produkt heilt pyton når du samanliknar med ekte vare.

Han fortel at røykekulturen omsider har fått medvind i Noreg, særleg etter at treflis og ulike typar utstyr for matrøyking har vorte lett tilgjengeleg på nett.

– Det verkar absolutt som om det går riktig veg, seier han. – Eg får mange fleire førespurnader no enn då eg starta bloggen.

Slik røyker du på grillen Fakta Legg treflisene i vatn (eller øl, juice, vin, kanskje vatn med litt whisky i) i minst ein halvtime før bruk. På ein kolgrill er det berre å ta ei handfull trefliser, la dei renne av seg og strø dei på opptent kol eller brikettar. Flisene gir mykje røyk (som igjen betyr mykje smak), og dei vil produsere røyk i cirka 10 minutt. For gassgrill, bruk eit dobbelt lag med aluminiumsfolie, cirka 30 x 30 cm. Legg ein stor handfull drenerte trefliser i ein haug i midten av folien. Pakk flisene og folien til ei rund og tjukk plate (cirka 5 cm tjukk og 15 cm brei). Stikk ei rekke hol i toppen av foliepakken med ein spiss kniv, og legg pakken direkte på ein opptent brennar i grillen. Viss du legg pakken med flisene på rista, blir det ikkje nok varme til at flisene byrjar å ryke. Ta ned loket og vent til det byrjar å ryke frå foliepakka. Bruk ei klype og flytt så pakka opp på rista, gjerne i eit hjørne der det ikkje skal ligge mat. Det tar lengre tid å få i gang røykinga med ei slik foliepakke, men fordelen er at ho vil vare mykje lenger! Det er lurt å eksperimentere med både ulike typar trefliser og ikkje minst ulike typar mat. Dei vanlegaste treflisene på marknaden er av hickory eller mesquite. Andre tresortar som fungerer utmerkt, er eik, einer, eple, kirsebær og andre typar lauvtre. Styr unna furu og andre tresortar som inneheld kvae.

Ein uslåeleg smaksforsterkar

7000 kilometer vestover, i delstaten Oklahoma, voks amerikanske Craig Whitson opp med sine eigne tradisjonar.

– Amerikansk barbecue har vore tradisjonsmat for meg heilt sidan eg vart fødd. Til forskjell frå grillinga ein driv med i Noreg, skjer dette på låg varme, typisk mellom 90 og 130 grader, i kombinasjon med røyking av ulike tresortar.

På 80-talet flytta Craig frå USA til Stavanger, og har etter kvart vorte ein av Noregs mest profilerte grillekspertar. For 65-åringen er bruk av treflis på grillen meir ein smaksforsterkar enn ein konserveringsteknikk.

– Utanom salt, pepar og marinade er bruk av treflis under grillinga det som set mest smak på maten. For mange typar kjøtt, fisk og grønsaker kan forskjellen vere som natt og dag. Personleg bruker eg mest hickory-fliser, men det finst ei rekke variantar der ute som gir ulike effektar, både på smak og farge.

Enkelt og billeg

– Den store fordelen med røyking, seier Craig, er kor enkelt og tilgjengeleg det er. Alt du treng er ein grill (kol eller gass) med lok, ein pose med treflis, aluminiumsfolie og ein god porsjon eksperimenteringsvilje.

– Teknikken er så billeg og enkel at kven som helst kan prøve seg. Utfordringa ligg i å ikkje overdrive mengda røyk, og å vere selektiv med matvarene som blir røykte. Eg er til dømes ikkje glad i røykt lammekjøtt, men det er det mange andre som liker, seier han.

Røyking avgrensar seg heller ikkje berre til kjøtt eller fisk. Du kan òg røyke ost, nøtter, skaldyr, grønsaker, frukt, til og med dessertar om du ønsker. Med litt øving vil du utvikle eit instinkt for både temperatur, tresortar og eigna matvarer.

– Meistrar du denne teknikken, spreier ryktet seg fort i nabolaget, seier Craig.