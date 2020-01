Nav-skandale – eller statsforvaltningsskandale

Påtalemakta vår har eg alltid trudd gjer ei sjølvstendig vurdering av sakene. Derfor må eg seie at eg skvatt litt i stolen då tidlegare riksadvokat Tor-Aksel Busch uttala at mange saker kunne vore unngått dersom Nav hadde varsla før. Då framstår det som at påtalemakta berre er eit talerøyr for Staten, i dette høve Nav, ikkje den sikkerheitsventilen for rettstryggleiken eg har innbilt meg at det skulle vera.

Eg har funne dette sitatet i Riksadvokaten si omtale av seg sjølv: «For å ta ut tiltale må den påtaleansvarlige være overbevist om gjerningsmannens straffeskyld». Overbevist av eigen utgreiing, eller overbevist/styrt av Nav?

Vidare har rettsapparatet heller ikkje greidd å vita kva som er realiteten. Det er lite tillitsvekkande at dommarstanden ikkje er oppdatert på rettsreglane våre, anten det er nasjonale rettsreglar elle EØS-reglar.

Advokatstanden har også ei rolle her. Det har vel vore forsøk frå desse til å setja sakene i rett lys, men vart det teke på alvor av rettsapparatet eller vart det berre avvist?

Ministeren si framferd i saka verkar forunderleg. Ein skulle tru at ho som ein del av det demokratiske apparatet, hadde stilt opp som ombod for dei fornærma som urettmessig har sete i fengsel. Men nei, ho framstår heller som advokat for Nav-direktøren og i tillegg uttrykker ho tillit til Nav-direktøren.

Spørsmålet blir kva som skal til for å missa statsråden sin tillit, når ikkje eingong medverknad til at folk sit urettmessig fengsla er nok. Statsråden burde straks saka vart kjent, på vegner av dei fornærma, sendt Nav-direktøren «på dør». Og sjølv om Nav-direktøren ikkje fekk sparken, så fortel det mykje om hennar sjølvinnsikt at ho ikkje sjølv kasta korta. Ein av hennar underordna direktørar hadde klokskap nok til å gjera det. Heile spelet er ei hån og spott mot dei fornærma.

Me har eit statsapparat med omfattande delegasjon til embetsverk og byråkrati. Slik spelar politikarane seg sjølve ut på sidelina, og me vert styrt av folk som ikkje er knytt opp til demokratiet. Det er ikkje vanskeleg å finna byråkratiske overgrep, eg nemner i denne omgang berre eit døme; Mattilsynet og deira rapportar.

Med dei arbeidsformene som er avslørt mellom stats- og rettsapparatet i Nav-saka, så er det ein liten risiko for statsbyråkratiet å herja med folk, dei har rettsapparatet på si side. Og dersom statsrådane i tillegg opptrer som advokat for byråkratiet, så er folk flest ille ute. Det er ikkje sikkert at det er berre Nav-brukarar som i ei eller anna form er gjort urett.

Det blir sagt at det er uråd for folk flest å prøva ei sak mot staten. Det er dyrt, og du taper uansett. Kanskje har Nav-sakene stadfesta ein slik påstand meir enn det som godt er? Er dette berre toppen av eit isfjell av eit stats- og rettsapparat som er i ferd med å rotne på rot?