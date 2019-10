Naturvernforbundet frykter uhemmet vindkraftutbygging

– Det trengs en samlet plan for hvor vindkraft skal kunne bygges ut, selv om NVEs forslag til rammeplan var for konfliktfylt, sier forbundsleder Silje Ask Lundberg.

– Uhemmet

– Nå risikerer vi at utbyggingen fortsetter planløst og uhemmet, sier hun.

Lundberg føyer likevel til at det er positivt at regjeringen vil ha en gjennomgang av konsesjonssystemet.

Torsdag kunngjorde regjeringen at den skrinlegger forslaget fra om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en nasjonal ramme for vindkraft. Planen identifiserte 13 områder som NVE mente var best egnet for vindkraft på land, men har høstet mye kritikk.

– Vi bør rykke tilbake til start, og lage en samlet plan for vindkraftutbygging som faktisk tar hensyn til naturverdier og naturbaserte næringer, sier Ask Lundberg.

SV frykter bit-for-bit-utbygging

Uten en helhetlig plan for vindkraft øker faren for at utbyggingen skjer bit for bit uten å ta vare på verdifull norsk natur, mener SV.

Partiet er kritisk til at regjeringen legger bort NVEs forslag om en nasjonal rammeplan for vindkraft på land.

– Vi frykter at regjeringen med dette går tilbake til det gamle systemet med bit-for-bit-nedbygging, uten å se vindkraft i en helhet, sier energipolitisk talsmann Lars Haltbrekken.

– Det vi er redd for, er at uten en helhetlig plan er hele landet fritt vilt. Da vil man bare vurdere utbyggingene hver for seg, sier han.

Haltbrekken vedgår at forslaget til rammeplan var kontroversielt, men mener regjeringen må finne en løsning slik at beslutningene ikke bare blir et lokalt anliggende.

SV vurderer å fremme forslag om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med saken.

– Halvparten av energiforbruket er fossilt, og det må bort. Vi må ha en skikkelig diskusjon i Stortinget om hvordan vi skal satse på vindkraft, sier han.