Næringsministeren foreslår avstemning om sommer- og vintertid

– Dette kommer på dagsordenen fordi EU kanskje skal avskaffe skillet mellom sommer- og vintertid. Skal vi gjøre det, må vi ta med folk på råd, sier nærings- og «tidsminister» Røe Isaksen til NRK.

Ettersom EU ennå ikke har avgjort spørsmålet, bør Norge gjennomføre en folkeundersøkelse for å kunne være med på diskusjonen, mener han.

– Vi har sett til andre land som allerede har hatt nettavstemninger og innbyggerundersøkelser. Å gjøre noe sånt uten å bruke for mye penger, tror jeg kan være en god idé, sier statsråden.

Annonse

Klokka 3 natt til søndag skrus klokka nok en gang en time bakover – mot sommeren. Effekten er en litt lysere morgen, men at det blir tidligere mørkt på ettermiddagen.

Tradisjonen med å veksle mellom sommertid og vintertid går tilbake til første og annen verdenskrig og oljekrisen på 1970-tallet. Den gang ble vekslingen innført for å spare energi. Norge har hatt samme tidsordning som EU-landene siden 1996.

Nyere forskning viser imidlertid at energisparingen i våre dager er marginal, uttalte EUs energikommissær Maros Sefcovic i september. Det er meningen at EU vil innføre skiftet allerede fra høsten 2019, men har presisert at det vil være opp til hvert enkelt medlemsland å følge etter.