I løpet av ett døgn har avisen i tillegg til egen artikkel, publisert innlegg fra Animalia (fagsenter for kjøttbransjen) og stortingsrepresentanter fra Høyre og Senterpartiet.

Felles for dem alle er at de mener dagens industrielle kyllinger har det bra.

En side ved kyllingproduksjonen som ingen av skribentene nevner, er hvordan næringen tar eggene og kyllingene fra høna, og bryter det nære båndet deres.

Høna er fra naturens side skapt til å ruge på eggene sine. Noen dager før klekkingen, begynner kyllingen å pipe inni egget. I naturen vil høna svare den så de får kontakt. Etter klekkingen holder kyllingene seg nært til moren som lærer dem å finne mat og veileder dem om livet. Og når kyllingene blir redde løper de under vingene hennes og søker trygghet.

I dagens industrielle kyllingproduksjon har de små gule kyllingene ingen steder å søke trygghet. Allikevel forsvarer flere fagfolk og politikere dagens industrielle kyllingproduksjon, og mener kyllingene har det bra.

Hvordan er det mulig?

Kyllingen er fra naturens side skapt til å klekke ut av egget i et reir hvor den blir møtt av moren, og vil umiddelbart fylles med redsel når den isteden kastes ned på et hardt rullebånd på et rugeri.

Morløse kyllinger fylles ikke av trygghet ved videre å stues sammen med andre nyutklekkede kyllinger i kasser, eller slippes ut i en kyllinghall med tusenvis av andre kyllinger.

Hvordan kan da kjøttbransjen og politikere hevde at dyrene har det bra?