Pelsdyralslaget krever opprydding i Mattilsynet

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes er ikke overrasket over det nedslående resultatet av KPMGs eksterne granskningsrapport.

– De har kommet fram til det jeg har sagt hele veien. Det er en ukultur i Mattilsynet, og de har virkelig en jobb å gjøre med tilliten, sier han.

Granskningen ble gjennomført i kjølvannet av avsløringer om at Mattilsynet i juni i fjor gjennomførte et uanmeldt tilsyn ved gården til Lauvås og skrev en tilsynsrapport med flere faktafeil. Mattilsynet har også innrømmet dette.

Han mener rapporten viser at Mattilsynet har begått overgrep mot vanlige arbeidsfolk, som han mener har vært rettsløse.

– Tilliten til Mattilsynet er på et bunnivå. Granskingen endrer ikke noe i seg selv, det er hva som iverksettes av tiltak fremover som betyr noe. hvordan de skal gjenreise tilliten, sier han.

– Mangel på system satt i system

Kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl, mener rapporten viser at det er mangel på system satt i system.

– Jeg er ikke enig med Olaug Bollestad om mye for tiden, men at det fremkommer alvorlige ting i denne rapporten, er det ingen tvil om. Rapporten er knusende, sier Wormdahl til Nationen.

Annonse

– Denne rapporten viser at det er mangel på system satt i system. Den bekrefter det vi har visst lenge: at Mattilsynet har sviktet i oppdraget sitt. Noe av det verste med denne saken, er at om det ikke hadde vært for at en bonde hadde filmet og gjort opptak, hadde vi kanskje ikke hatt denne rapporten på pulten i ettermiddag. Det er i seg selv skremmende, sier Wormdahl.

– KPMG lister opp en lang smørbrødliste med forbedringer som de mener Mattilsynet må gjøre. Hva mener dere må til?

– Det er bare ett oppdrag nå for Mattilsynet, det å påse at det ryddes opp. Denne tillitskrisen er ikke over, og den er selvfølgelig ikke til å leve med for noen, sier Wormdahl.

Ekstern klagebehandling

Et av punktene som KPMG har listet opp i rapporten er at “Opplæringsprogram for klagesaksbehandling presenterer utfordringer for habilitet og faglig styring”.

Wormdahl mener at klagesaker bør behandles eksternt.

– Jeg vil anbefale at det etableres et uavhengig klageorgan partene har tillit til. Det vil være et betydelig fremskritt for alle parter, sier Wormdahl.

– Tilsynsrapporter fra Mattilsynet har vært en betydelig bidragsyter til den voksende motstanden mot pelsdyrnæringen de siste årene. Det er i seg selv alvorlig. At det i tillegg fremsettes sterk kritikk av hvordan Mattilsynet utfører sitt viktige samfunnsoppdrag, gjør ikke denne saken mindre betent, sier Wormdahl.

– Vår næring vil ha et godt Mattilsyn, men det er for mye tilfeldigheter før noen kan si seg fornøyd. Men på en dag som denne må det være lov til å si at denne rapporten er knusende – verken mer eller mindre, sier hun.