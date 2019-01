Ministerkabalen: I morgen får vi fasit

Det er Statsministerens kontor som varsler om at det vil bli holdt ekstraordinært statsråd på Slottet i morgen klokken 11. Klokken 11.15 vil hele den nye regjeringen komme ut på Slotsplassen, og det vil være klart hvem som blir nye fjes i regjeringen.

Der er det blant annet ventet at Olaug Bollestad (KrF) blir ny Landbruks- og matminister etter Bård Hoksrud (Frp).

Det er forventet at KrF får tre ministerposter, og man kunne tidlig melde at ministeren for landbruket var blant dem.

Det vil i så fall bety at Hoksrud i så fall er ferdig i ministerstolen etter kun drøye fire måneder.

Ifølge NRK vil Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gå inn som barne- og familieminister, Dag Inge Ulstein (KrF) blir utviklingsminister og Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) blir beredskapsminister.

Nikolai Astrup (H) får ny somme som digitaliseringsminister i Kommunaldepartementet, mens Trine Skei Grande (V) blir kultur- og likestillingsminister, og Tor Mikkel Wara blir justis og innvandringsminister.