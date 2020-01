Miljødirektoratet sier nei til felling av genetisk viktig ulv

– Ulven har vandret 1.120 kilometer i luftlinje etter at den i november ble bedøvet og flyttet ut av Engerdal kommune, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding sent torsdag kveld.

– Den kan fortsatt legge ut på ny vandring, på leting etter en make før paringstida. Hvis det ikke skjer, vil vi i løpet av de neste ukene vurdere å flytte den på nytt, sier han.

Etter en lang vandring i og utenfor ulvesonen i grensetraktene mot Sverige kom ulven til grenseområdet mellom Rendalen og Engerdal for en drøy uke siden. 24. og 26. januar ble Rendals-rein i Sølen-området angrepet av ulv, og tre dyr ble drept.

Det er sannsynlig at det er den aktuelle ulven som tok dyrene, ifølge direktoratet, som etter dette mottok tre søknader om felling av ulven. Men svaret er altså nei.

– Ulven har finsk-russiske gener som den sørskandinaviske ulvebestanden trenger for å motvirke effekter av innavl. Terskelen for å felle slike genetisk viktige ulver er høyere enn for andre individer. Vår vurdering er at det ikke er grunnlag for å gi fellingstillatelse nå, sier Vangen.

