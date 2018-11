MDG fremmer klimamistillit mot regjeringen

Forslaget blir lagt fram mandag, når Stortinget vedtar neste års statsbudsjett.

– En undersøkelse fra analyseselskapet Zync i sommer viste at nordmenn bekymrer seg mest for innvandring og klimaendringer. Så hva gjør vi når regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak på klima? Vi sitter ikke og ser på. Vi sier at nok er nok, og vi i De Grønne tar ansvar, sa Bastholm da hun talte til Miljøpartiet De Grønnes landsstyremøte fredag.

Stortinget har vedtatt at Norges utslipp i 2020 skal være på mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2, men regjeringen vedgår i statsbudsjettet at den ikke vil nå målet, og at den heller ikke har noen plan for å nå målet.

– Jeg har ikke tillit til en regjering som velger å spille russisk rulett med vår fremtid, med kloden vår, som velger skatteletter til de rikeste fremfor klimakutt til oss alle. Og jeg kan ikke forstå at Rødt, SV, KrF, Ap og Sp kan ha det, sier Bastholm, som er MDGs eneste stortingsrepresentant.