May vil reforhandle brexit

Det er utmeldingsavtalens kontroversielle løsninger for Nord-Irland statsministeren nå vil ha nye forhandlinger om.

– Det jeg snakker om, er ikke noen ny brevveksling, men betydelige og juridisk bindende endringer i utmeldingsavtalen, sa May i Underhuset tirsdag.

Dette vil kreve gjenåpning av selve avtaleteksten, noe EU-siden så langt har vist svak appetitt for, ifølge May.

– Men jeg mener jeg kan oppnå en slik endring før vi går ut av EU.

Vedtaksforslag

For å sikre seg det mandatet hun trenger, ber May de folkevalgte om å stemme for et vedtaksforslag som skal opp til avstemning i Underhuset tirsdag kveld.

Forslaget er ført i pennen av sir Graham Brady og støttes allerede av et stort antall folkevalgte.

I forslaget stilles det krav om at brexitavtalens nåværende løsninger for Nord-Irland må erstattes med «alternative ordninger». Først når en slik endring blir gjort, vil Underhuset støtte utmeldingavtalen, fastslås det.

Forslaget vil sende et klart budskap til EU om hva som skal til for å få avtalen vedtatt, mener May. Hun advarer de folkevalgte mot å synke ned i en «kakofoni» av motstridende stemmer i stedet.

– Når jeg drar til Brussel for å be om de endringene Underhuset krever, trenger jeg så sterk ryggdekning som mulig.

Risikabel strategi

Strategien er svært risikabel fra statsministerens side, bare to måneder før Storbritannia skal ut av EU.

EU har nemlig kategorisk utelukket reforhandling av selve avtaleteksten.

Men denne avtalen ble nedstemt av et knusende flertall av britiske folkevalgte tidligere i januar, påpekte May i sitt innlegg i Underhuset.

– Jeg mener det fins vilje på EUs side til å nå enighet med Storbritannia, sa hun.

Det som trengs, fortsatte hun, er klarhet fra Parlamentet om hva som må til for å få en avtale igjennom.

Backstop

Det May vil forhandle om, er avtalens såkalte reserveløsning for irskegrensa, ofte omtalt som en «backstop» for Nord-Irland.

Denne reserveløsningen er kun ment å tre i kraft som en siste utvei hvis ingen annen enighet kommer på plass. Det skal da innføres en midlertidig tollunion mellom EU og Storbritannia, samtidig som Nord-Irland underlegges store deler av regelverket for det indre marked. Formålet er å garantere fri flyt av varer over irskegrensa, noe som regnes som avgjørende for fredsprosessen på øya.

Motstandernes frykt er at reserveløsningen skal kunne bli en «felle» som fanger Storbritannia i en uønsket tollunion med EU på ubestemt tid.

Kravet har derfor vært en absolutt grense for hvor lenge ordningen kan være, eller en klausul som gjør det mulig for britene ensidig å trekke seg ut.

Nærmere kaos

EU har på sin side sagt blankt nei til å gjenåpne forhandlinger om slike klausuler.

Det europeiske ledere derimot har sagt seg villige til, er å begynne å forhandle om permanente ordninger for å sikre at EU og Storbritannia aldri trenger å ta reserveløsningen i bruk.

Men britene er dypt splittet i spørsmålet om hvordan slike permanente ordninger bør se ut. Samtidig øker risikoen hver eneste dag for en kaotisk skilsmisse der Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

