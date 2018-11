Mattilsynet frykter skrantesjuke, forbyr mating av hjort

– Forbudet er innført for å hindre at denne alvorlige dyresykdommen blir utbredt i hjortedyrbestandene og tar livet av store mengder dyr, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Forbudet begynte å gjelde 11. juli 2016 for noen fylker og ble utvidet til hele landet 31. juli 2017.

Skrantesjuke er 100 prosent dødelig for dyrene som blir smittet, og det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin og skaper store lidelser for dyr som blir syke.

Å samle dyr rundt fôringsplasser øker smitterisikoen, framholder Mattilsynet.

Annonse

– Mye snø og minusgrader gjør det vanskelig for ville dyr å finne mat. Det kan være fristende å legge ut fôr til dyr, men husk at du utsetter dyrene for smitterisiko hvis du gjør det, sier Jahr.

Det er spesielt risikabelt å legge ut importert fôr fordi det kan være smitte i fôret, ifølge Mattilsynet.

I spesielle tilfeller er det mulig å søke Mattilsynet om kortvarig fôring av hjortevilt dersom det er konkrete bekymringer for dyrevelferden eller trafikksikkerheten.

– Vi ser at det kan oppstå vanskelige situasjoner for dyr som ikke finner mat når det er mye snø. Derfor kan vi åpne for fôring dersom forholdene tilsier det, men dette gjelder kun i områder hvor vi ikke har funnet skrantesjukesmitte, sier Jahr.