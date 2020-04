Lite snø og svak krone ga kraftig nedgang for Felleskjøpet

Ifølge Felleskjøpet er det en snøfattig vinter i sør og en svak krone som følge av koronasituasjonen, som har gitt følger for driftsresultatet til Felleskjøpet.

Totalt endte de på 159,9 millioner i minus i første kvartal, mot 92,2 millioner i minus i første kvartal i fjor.

– Felleskjøpets resultater i første kvartal er alltid preget av lavsesong i landbruket og detaljhandelen. Oppbygging av lager av viktige innsatsmidler for bonden og innkjøp til hagesesongen i butikkene er kapitalkrevende. Omsetningen var i starten av første kvartal i år noe bak fjoråret, men i mars måned økte omsetningen betydelig og bidrar til at vi viser god fremgang fra fjoråret. Dette er en fart vi tar med oss inn i andre kvartal som er Felleskjøpets viktigste periode av året, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

Fakta Felleskjøpets første kvartal i millioner (fjoråret i parantes) Driftsinntekter 3 553 (3452) Driftsresultat -74,8 (-61,9) Resultat før skatt -159,5 (-92,2) Resultat etter skatt -132,9 (-70,7)

Påvirket av korona

Felleskjøpet har siden korona-tiltakene ble innført i Norge, hatt full drift i tilnærmet alle deler av konsernet, og vært leveringsdyktige både til bonden og forbruker.

– Vår hovedprioritet i perioden vi nå har lagt bak oss, har vært å levere det bonden trenger av fôr og øvrige innsatsmidler for å lykkes. Som alle andre, har vi blitt påvirket av smittetiltakene med karantener og fulgt alle råd fra helsemyndighetene. Samtidig har vi vært leveringsdyktige og opprettholdt normal drift i mesteparten av konsernet. Dette er avgjørende for bondens drift og matproduksjonen i Norge, sier Johansen.

Felleskjøpet kjøper inn en del produkter i utenlandsk valuta, og kronesvekkelsen har gitt et betydelig valutatap i kvartalet.

I første kvartal hadde samvirket driftsinntekter på 3,35 milliarder kroner. Omtrent hundre millioner mer enn i samme periode i fjor.

Ved utgangen av mars 2020 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 31,3 prosent, ned fra 31,9 prosent på samme tid i fjor.

Detaljhandelen gikk opp

Innenfor områdene Landbruk og Maskin gjør selskapet det godt. Begge divisjonene ligger resultatmessig foran sammenlignet med samme periode i fjor.

Etter en svak start på året, har også aktiviteten innen detaljhandel løftet seg betydelig i marsmåned. Både Granngården i Sverige og Felleskjøpets butikker i Norge har opplevd omsetningsvekst mot slutten av kvartalet. Tidlig vår og mer tid til å ordne i hus og hage som følge av korona har gitt gode salgstall, mener Felleskjøpet.

– At de store forretningsområdene Landbruk og Maskin gjør det godt viser at vi har en solid posisjon i markedet, samtidig som driften bedres. Vår detaljhandelsvirksomhet, som hadde en litt svakere start på året, har fått et godt løft i mars. Sammenligner vi omsetning i mars med samme måned i fjor ser vi en omsetningsvekst på rundt 26 prosent. Netthandel øker mer enn tradisjonell handel. Både i Granngården og hos Felleskjøpet har omsetningen på nett blitt doblet i perioden, sier Johansen.

Solgte mer mel- og bakervarer

Cernova, som er konsernets mølle- og bakerivirksomhet, påvirkes også av korona-krisen. Møllene ser positive effekter med økt omsetning av mel- og bakervarer i dagligvarehandelen, mens Mesterbakeren går noe tilbake.

Nelson Garden, som er ledende på frø og løk til det nordiske hagemarkedet, opplever også godt salg og øker sitt resultat i første kvartal.