Lærere ved videregående skoler i Møre og Romsdal går ut i politisk streik

Lærerne vil legge ned arbeidet mellom klokken 14 og 16. I tillegg blir det en demonstrasjon i Molde sentrum klokken 17 mot kuttforslag i videregående skole, opplyser Utdanningsforbundet.

– Protesten er ikke i hovedsak rettet mot fylkesadministrasjonen, men mot fylkespolitikere som er ansvarlige for den økonomiske situasjonen som fylket er i for tiden, sier Nils Olav Brekke, tillitsvalg ved Ulsteinvik videregående skole, i en pressemelding, gjengitt i Sunnmørsposten.

Kuttene som må gjennomføres i budsjettene for å komme à jour med underskuddene i regnskapet og for å bygge de nødvendige fond i fylket, er, etter lærernes skjønn, så store at dette påvirker antallet timer elevene har krav på, forsvarlig undervisning og et godt utvalg av fagtilbud, ifølge Brekke.

– Utdanningsforbundet Møre og Romdal er svært bekymret over at opplæringstilbudet for elevene i videregående skole blir rasert. Det kuttes ikke lenger til beinet, det kuttes i selve beinet, skrev forbundet i en pressemelding tidligere i november.

