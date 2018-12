KrF om ulvevedtak: - Innfrir ikke forliket

Søndag kveld meldte Nationen at regjeringen overprøver rovviltnemndene igjen. To av tre ulveflokker får leve videre, har Klima- og miljødepartementet bestemt.

Det har skapt sterk kritikk fra mange. Nå stiller KrF seg også i rekken av politikere som kritiserer regjeringen.

- Dette innfrir ikke forliket som ligger i Stortinget. Vi ligger langt over bestandsmålet. Prinsippet om at man skal kunne felle innenfor ulvesonen har Stortinget slått fast flere ganger. Jeg er skuffet, sier klima- og miljøpolitiker Tore Storehaug (KrF) til Nationen.

KrF har hatt vippeposisjonen i Stortinget det siste året, men i høst bestemte partiet seg for å gå inn i dagens regjering.

– Hvordan følger dere opp dette?

– Vi står fast på de tingene vi sa da vi inngikk forlik på Stortinget, som handler både om bestandsmålet og prinsippet om hvor man skal kunne jakte.

Vi er tydelige på hva som er vår politikk. Så merker jeg meg at det er reaksjoner på dette vedtaket også fra flere hold innenfor dagens regjering.

– Vil du bytte ut klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)?

– Det kommer jeg ikke til å kommentere, men det er klart at KrF er tydelig på at vi ønsker at ulveforliket vi var en del av skal følges opp, og det forventer vi at regjeringen gjør, sier Storehaug.