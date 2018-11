KrF Kvinner-leder krever endringer i abortloven for å gå inn i regjering

Den nyvalgte lederen av KrFK mener det må stilles som et ufravikelig krav fra KrF at det blir endringer både på adgangen til tvillingabort og muligheten for svangerskapsavbrudd også etter tolvte uke når det er fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

Hun er villig til å ta tiden til hjelp.

– Rent praktisk har vi bedre tid på borgerlig side enn vi ville hatt om vi hadde pekt på Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dessuten er det ingen automatikk i at vi skal inn i den sittende regjeringen. Det er helt avgjørende at vi får vesentlige gjennomslag, sier Minos til NTB.

Hjertet i sortering

– Hva er det viktigste dere må få gjennomslag for i borgerlige regjeringsforhandlinger?

– Veldig mye av hjertet til KrF ligger i sakene om sortering. Både når det gjelder 2c og tvillingaborter så må vi få til en endring. Jeg har ikke klart for meg nøyaktig hvordan det skal se ut, men det må bli en endring, sier Minos.

Annonse

– Dessuten må vi se på tilnærmingen til bioteknologi, tilføyer hun.

Flere mulige utganger

Minos ville i utgangspunktet stemt for Hareides veivalg på KrFs ekstraordinære landsmøte, men landet på å stemme for å søke regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre fordi det ikke finnes en konkret sak å felle den sittende regjeringen på.

Om mulighetene til å få endringer i abortloven med Høyre, Frp og Venstre, sier hun:

– Det blir krevende og veldig vanskelig.

Og da åpner landsmøtets vedtak for at KrF enten kan forsøke å gå til Ap og Sp eller ende opp som fortsatt opposisjonsparti, mener hun.

– Vi har stort spillerom i det politiske landskapet med dette vedtaket, sier Minos.