Krav fra kommune: Må drive økologisk for å leie jord

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra bønder som ikke liker dette, sier bondelagsleder Skjelin Karstensen, som selv trolig er den eneste av kommunens leietakere som allerede driver økologisk i større omfang, skriver Fredriksstad Blad.

Når leiekontraktene på kommunejord går ut 31. desember i år, og nye 10-årskontrakter skal inngås, vil kommunen for første gang stille krav om at arealene i utgangspunktet skal drives økologisk. Kommunen i Østfold eier rundt 2.220 dekar landbruksjord.

– Vi ser nå at kommunen kan stille ulike krav når man skal inngå nye kontrakter, og vi ønsker å se på mulighetene til å legge om en større del av kommunens jorder til økologisk landbruk, sier miljø- og landbrukssjef Hanna Tangvald i Fredrikstad kommune.

Hun viser til kommuneplanens samfunnsdel når det gjelder bakgrunnen for et slikt krav nå.

– Den planen peker jo helt klart i en grønn retning med bærekraftsprinsippet. Som en stor grunneier, vil vi ha et ansvar med hensyn til driften av jorden vår, sier Tangvald.

De som ikke ønsker å drive økologisk, kan miste leiekontrakten med kommunen. Hvis det i noen områder ikke melder seg noen som driver økologisk, vil kommunen gå i dialog med bønder som sier at de ønsker å legge om driften økologisk.

Teknisk utvalg-leder og Senterparti-leder Elin Tvete er kritisk til et slikt krav.

– Jeg blir veldig forundret. Det konvensjonelle landbruket i Norge er god miljøpolitikk, i tillegg til at det også handler om matproduksjon. Jeg klarer heller ikke å se at kommunen kan stille krav om at det skal drive økologisk for å leie ut. Jeg tenker at det kan få store konsekvenser for landbruket i Fredrikstad hvis dette blir effektuert, sier Tvete til Fredriksstad Blad.

Hun har videre denne kommentaren til et kommunens krav:

– Da mener jeg de har tatt for mye Møllers tran.