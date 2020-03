Koronaviruset kan smitte fra mennesker til hunder og katter

Mattilsynet i Hongkong har kommet fram til denne konklusjonen etter at en hund som satt i karantene, testet svakt positivt for viruset på ulike prøver tatt de to siste dagene av februar, samt 2. mars.

– Det er så langt ikke noe bevis for at kjæledyr kan være en kilde for infeksjon av covid-19 eller at de kan bli syke av viruset, sier en ikke navngitt talsmann.

Hunden, samt andre kjæledyr i karantene som har testet negativt for viruset, skal testes på nytt før de er ute av karantene. Mattilsynet i Hongkong anbefaler at alle kjæledyr fra enhver husholdning der noen mennesker har testet positivt for viruset, bør omfattes av karantene.

På generelt grunnlag er rådet til dyreeiere å ivareta god hygiene, som håndvask før og etter å ha hatt kontakt med dyr, dyrenes mat, og avholde seg fra å kysse kjæledyrene. Folk som er syke, bør dessuten unngå kontakt med kjæledyr, og man bør kontakte veterinær hvis man oppdager endring i dyrets helsetilstand, er rådet fra myndighetene i Hongkong.

– Bortsett fra å ivareta gode hygienerutiner, trenger ikke kjæledyreiere å bekymre seg stort, og de bør under ingen forutsetning forlate sine kjæledyr, sier talsmannen.

(©NTB)