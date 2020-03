Jon-Fredrik Bækgaard Klausen er journalist og lesejeger med ansvar for sosiale medier i Nationen.

Norge stenges ned, vi holder oss hjemme og flere hamstrer inn i tilfelle en krise. Koronaviruset stresser oss alle, og det gjør oss kanskje mer en noen gang mottakelig for falske nyheter som spres gjennom sosiale medier.

Jeg ble selv kontaktet av en kollega for en ukes tid siden. Han hadde sett en post i sosiale medier om at varm drikke kunne ta livet av viruset, og lurte på om dette kunne stemme. Jeg gjorde et Google-søk på avsenderen, fant ut at dette var et kjedebrev som spredte seg. Jeg syntes påstanden om varm drikke hørtes for godt ut til å være sann, selv om veterinær og virolog Torstein Sandvik tidligere har sagt til oss i Nationen at denne typen virus klarer seg dårligere i varme strøk.

Både jeg og flere andre kontaktet faktasjekkerne i Faktisk.no, som konkluderte med at påstanden var løgn.

Senere dukket et innlegg på Facebook opp, som hevdet å vise symptomene på influensa, forkjølelse og covid-19. Bildet inneholdt blant annet påstanden om at covid-19 ikke fører til blant annet vondt i halsen. Denne gangen lot jeg meg selv lure, men etter å ha lest dette høyt for min kone, syns jeg likevel det var noe rart.

Jeg fant Verdens helseorganisasjons oversikt over symptomer, og helt rett, bildet viste feil.

Annonse

Faktisk.no hat hatt travle dager med å fortelle folk sannheten de siste dagene. De har avslørt at det ikke finnes bevis for at C-vitaminer hjelper mot korona, at viruset ikke er laget i et laboratorium og at Resetts sak om at første nordmann hadde død av korona i Wuhan i Kina ikke stemte.

Dessverre er det langt flere påstander, tips og triks om korona som sprer seg i sosiale medier. Innlegg som potensielt kan være skadelige. Enten ved å la oss slakke av på tiltakene som er satt i gang, eller på andre måter spre frykt, falsk trygghet eller skape usikkerhet rundt korona.

Hva de som sprer falske nyheter av dette slaget har som mål, er ikke lett å si. Men vi som brukere av sosiale medier må være ekstra kritiske, spesielt til hva som dukker opp i sosiale medier.

Derfor har jeg tre tips:

1. Sjekk alltid avsenderen

2. Sjekk informasjonen med en annen kilde, som for eksempel Folkehelseinstituttet.

3. Stol på myndighetenes råd, og følg med i aviser, TV og radio, i stedet for å få tips i sosiale medier.

Og skulle du ha behov for flere tips, så har Faktisk.no laget en artikkel om hvordan du unngår å bli lurt.