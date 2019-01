I fjor kjøpte Kjell Kordal frå Arneberg den konkursramma garden på Åsnes i Hedmark.

I 2018 skreiv Nationen om at Gartnerhallen og ein lokal produsent hadde gått saman om å ta over drifta til bonden som gjekk konkurs i ei underslagssak. No er garden seld, men den 87-årige faren til den konkursramma bonden, vil ta han att på odel.

Bonden hadde fått seks års fengsel for underslag i Gartnerhallen. Då Kordal kjøpte garden var han innforstått med at det var odel på garden, og at det kunne kome eit odelssøksmål.

Det er avisa Glåmdalen som først skriv om saka.

– Overraskande

– Det er overraskande at det er far til bonden som krev å få garden tilbake på odel. Dette handlar om mykje pengar, og det er han som i utgangspunktet skal dekkje sakskostnadane, seier Helge Hartz, advokat for Kordal.

Han fortel at 87-åringen har fått tilbod om forlik i odelssøksmålet.

– Han valde å ikkje akseptere framlegget. Då går saka vidare i rettssystemet. Ho går vidare til odelstakst, men det er ikkje naturleg å taksere eigedommen før utpå vårparten, seier Hartz.

Planane på is

Kjell Erik Kordal vil ikkje investere noko i ein gard han kan miste til odelssøkjaren, og har difor lagt planane for garden på is. Han eig likevel garden, og skal drive han fram til saka er avgjort.

– Saka vil koke ned til om saksøkar har høve til å løyse ut kjøpesummen, seier advokat Hartz. Han seier at kjøparen gjerne kan tene på ei slik odelssak. For odelstaksten vert gjerne høgare enn summen ved tvangssal, seier Hartz til Glåmdalen.

Hartz har forsøkt å bestride odelsretten til saksøkaren. Men Jonny Holen, advokaten til 87-åringen, forklarar odelsretten med at garden er seld ut av slekta i eit tvangssal.

Han viser til paragraf 19 i odelslova.

Odelsretten vil vere køyrd for ein som har eigd eigedoimen tidlegare dersom eigedomen er seld i frivillig handel, seier lova. Men garden i dette tilfellet, gjekk konkurs og er ikkje frivillig seld.

Underslag i ti år

I juni 2018 innrømde ein tilsett i Gartnerhallen at han hadde betalt ut nesten 50 millionar kroner utan grunnlag over ein periode på ti år. Det meste av desse pengane skal ha gått til grønnsaksbonden i Gjesdalen som no er fengsla.

Både Gartnerhallen, tingretten og bustyraren meinte at bonden han fått utbetalt nesten 60 millionar kroner i laupet av dei siste ti åra. Han hadde levert varer for berre 20 millioner kroner. Gardbrukaren vart dømd til fem år og ti månaders fengsel, og måtte betale 48 millionar i erstatning.

Holen ønskjer likevel ikkje å kommentere kjøpesummen og korleis 87-åringen skal kunne finansiere kjøpet. Han vil heller ikkje kommentere eit eventuelt forliksalternativ, eller salsprisen på garden. Konkurssgarden er seld for 12 millionar.

– I en odelstakst kan ein oppleve at prisen vert sett høgare høyere enn konsesjonsmyndigheitene elles ville godteke. Men i et odelssøksmål er det ikke snakk om konsesjon, og myndigheitene kan dermed ikkje gripe inn, sier Holen til Glåmdalen.

Han seier likevel at ein må innrøme at finansieringa vil verte ei utfordring, men at ein då er inne i fase tre av odelssaka.

Eigedomen som ligg i Gjesåsen er på knappe 700 mål dyrka mark og 1300 mål skog. Han vart taksert til 14 millionar kroner.