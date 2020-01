Klart for storstilt teljing av svaner

Oppmodinga kjem frå Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som kvart femte år gjennomfører ei teljing av svaner. Teljinga førstkommande helg, 11.–12. januar, er ein del av ei større svaneteljing som har gått føre seg i heile Europa sidan 1995.

Svaneteljingane skal gje viktig informasjon om talet på svaner både på bestandsnivå og nasjonalt, men også utbreiinga, habitatbruk og hekking hos dei to artane, fortel NOF på eigne nettsider.

Desse opplysningane er viktige både for å sjå på eventuelle endringar, og for å kunna identifisera viktige lokalitetar for artane, heiter det.

Bestanden av songsvaner i Nordvest-Europa blei etter den siste målinga for fem år sidan rekna å vera på rundt 138.500 svaner. Det blir elles rekna med at bestanden i snitt har auka med 4,1 prosent kvart år sidan 1995.

I Noreg blir det rekna med at det i perioden 1995–2015 har vore mellom 5.000 og 7.800 songsvaner.

Teljinga av den nordvesteuropeiske bestanden av dvergsvaner har gått føre seg sidan 1984 og bestanden var på sitt høgste i 1995 med 29.780 individ. Frå 1995 til 2010 gjekk bestanden sterkt tilbake, men fekk ein liten oppgang under målinga for fem år sidan. I Noreg er det berre rapportert om nokre få dvergsvaner.

For at svaneteljinga skal bli best mogleg, har NOF laga ei liste over kva dei ønskjer hjelp til og korleis folk skal registrera det dei ser. På nettsida til foreininga finn du meir informasjon om dette.