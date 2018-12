Det melder Arbeidets Rett.

Rovviltnemnda hadde opprinnelig satt en kvote på 20 jerver, men Klima- og miljødepartementet omgjorde kvoten til 16 jerver, etter at vedtaket ble klaget på.

Lisensfellingsperioden startet 10. september, og varer til 15. februar. Med fellingen i Engerdal søndag er kvoten nå full. Dermed stanses all jervejakt i Hedmark.

Avisen melder onsdag morgen at rovviltnemnda i Hedmark skal møtes fredag denne uka for å se på om kvoten skal utvides. Årsaken er at sekretariatet har konkludert med at jerv forårsaker omfattende skader på beitedyr, og at jerv over en lengre periode vært den største skadegjøreren på sau i Hedmark.