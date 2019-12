Jegere kritiske til at ulvejakta stanses

I november ble en ulv som ble betegnet som genetisk viktig flyttet inn i ulvesonen, nærmere bestemt Kongsvinger-traktene.

Nå har ulven flyttet seg ut av ulvesonen, og til en region hvor det etter planen skal felles 12 ulv i år.

Dermed har Fylkesmannen stanset ulvejakta i området. Ulven ansees som genetisk viktig fordi den er finsk-russisk og dermed kan tilføre nye gener til en innavlet norsk ulvestamme.

– Vi mener at det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner, sier leder i Norge jeger- og fiskeforbund, Knut Arne Gjems, i en pressemelding.

Vil møte ministeren

Annonse

Gjems mener at man kunne unngått at den viktige ulven ble felt ved å holde løpende kontakt med jegerne. Ulven er GPS-merket.

– Skal vi lykkes med ulveforvaltningen må det utvises tillit til aktørene, og ikke minst en forståelse og respekt for den frivillige innsats som legges ned av mange jegere. Nå er situasjonen unødvendig tilspisset, og det er vitterlig ikke jegernes skyld, sier Gjems.

Gjems varsler at de vil be om et møte med miljøvernminister Ola Elvestuen på mandag.

– Redusert risiko

Miljøvernminister Ola Elvestuen sier til NRK at han mener de reduserer risikoen for å felle viktig ulv ved å utsette jakta.

– Vi endret i vår lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. En av grunnene var at genetisk verdifulle ulver fra Finland og Russland oftest dukker opp om høsten slik vi så i Engerdal i høst. Den skandinaviske ulvebestanden har høy grad av innavl, sier Elvestuen.

– Ved å utsette starten for lisensfellingen til nærmere jul, har vi redusert risikoen for å felle genetisk verdifull ulv, sier han.