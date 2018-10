Isbjørn på hytteraid sprer frykt

Miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen sier til NRK at det er uvanlig med så mange innbrudd på så kort tid, men avviser flytting av dyret.

– Det er en stor belastning for en isbjørn å bli bedøvd, og man risikerer dyrets liv og helse. Det er kun aktuelt å flytte en isbjørn ved gjentatte besøk i bosetninger, og der bjørnen ikke lar seg skremme bort på annet vis, sier Wedege.

Han setter sin lit til at bjørnen snart er på vei nordover for å gå i hi.

Isbjørnen har vært på raid i minst ti hytter i nærheten av Ny-Ålesund siden juli. Dyret har knust vinduer og dører, dratt ut madrasser og spist både skuresvamper og såpe.

– I det ene tilfellet slo den seg gjennom veggen på hytta, sier miljørådgiver Susanne Wasa Hagen i selskapet Kings Bay, som eier hyttene i Ny-Ålesund.

Ifølge Hagen oppbevares det ikke matvarer på noen av hyttene, bare salt, pepper, kaffe og te. Velferdshyttene brukes jevnlig av dem som holder til i Ny-Ålesund. Nå er man redd for at isbjørnen skal forårsake farlige situasjoner.

– Vi frykter at det er folk på hyttene når isbjørnen kommer, noe som kan sette både menneskeliv og isbjørnens liv i fare, sier Hagen, som har bedt Sysselmannen om å flytte isbjørnen vekk.

Kings Bay vil nå sikre velferdshyttene sine bedre å slutte og oppbevare tørrvarer og vaskemidler der.