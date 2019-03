Ikea tilbakekaller skumboller

Kunder som er allergiske eller intolerante mot melk bør avstå fra Sötsak Skumtopp, skriver Ikea i en pressemelding.

Den svenske kjeden tilbakekaller nå produktet med best før-dato mellom 12. mars 2019 og 18. april 2019 grunnet manglende allergiopplysninger. På produktet er ikke allergenet melk oppført i listen over ingredienser.

– Produktet inneholder mysepulver som dannes fra melk, og gjør at produktet kan utgjøre en helsefare for personer som er allergiske eller intolerante mot melk eller melkeprodukter. Selv om mysepulver er nevnt i listen over ingredienser, er dessverre ikke melk nevnt, skriver varehuskjeden i en pressemelding.

Kunder som har kjøpt Sötsak Skumtopp bes om å levere tilbake produktet til nærmeste varehus. Det er ikke nødvendig å vise kvittering.

