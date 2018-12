I dag er vi 100 år

Noen ganger er det nødvendig å understreke det åpenbare. Som at alle, om vi jobber som lærere eller leger, utvikler apper eller politikk, er avhengige av bønder. Den tidligere amerikanske landbruksministeren Tom Vilsack sa slik:

“Alle vi som ikke er bønder, er ikke bønder fordi vi har bønder. Vi har delegert ansvaret for å brødfø vår familie til en relativt liten gruppe her i landet.”

Slik er det i Norge også.

I 1918 var bønder en samfunnsbærende klasse som utgjorde 17-18 prosent av Norges yrkesaktive befolkning. I dag utgjør de 2 prosent. Færre kjenner en bonde eller vet hvor viktig landbruket er for sysselsetting og bosetting. Det øker betydningen av ei avis som vår.

Nationen ble født i en dramatisk tid, i politisk og sosial uro i kjølvannet av 1.verdenskrig. Hovedoppslaget i førsteutgaven var revolusjonstrusselen i Tyskland.

Sverre Gunnar Haga skriver i boka Norgeshistorier:

“Nå er jeg 50 år. En alder der et merkelig syndrom ofte inntreffer. Du våkner opp en dag og er historieinteressert. Det er genetisk, vi kan ikke noe for det.”

Sånn er det for en 100-åring også.

Nationens første redaktør Thorvald Aadahl fryktet kommunismen. Intenst. Det sendte ham ut i en annen ytterlighet. Han hyllet Mussolini. Var aktiv pådriver for valget av Quisling som forsvarsminister i 1931. Og var velvillig stemt overfor Hitler-Tyskland.

Og det redaktør Aadahl mente, mente Nationen.

Med historieprofessor Øystein Sørensens hjelp, har vi dykket ned i dette. Fordi etterpåklokskap er bedre enn etterpådumskap. Fordi historien også tilhører nye generasjoner.

Det er ikke bare mørke, heldigvis.

Redaktøren var en urban mann, som trivdes i det kulturelle, politiske og økonomiske sentrum. Aadahl utfordret kjønnsroller, kultur og moral og tok gjerne byen i forsvar. Som dette utdraget fra en leder i 1934 vitner om:

“Helt utelukket er det vel heller ikke, at forestillingen om byen som et slags Sodoma kan bestyrkes under helst flyktige besøk. Det er dessverre storbyens vesen, at alt hva den eier av dårlighet har så lett for å finne den tilreisende.”

Som vi ser: Nationen har aldri vært et snevert fagblad eller nærsynt særinteresseavis. Vi dekker utenriks - særlig EU/EØS - omtalt som en blindsone i norsk journalistikk. For dette fikk Nationen Europabevegelsens formidlingspris i 2015.

Avisas journalister har fulgt storkapitalen over landegrensene og dokumentert hvordan matjord er blitt internasjonalt investeringsobjekt. I kamp mot de største mediehusene fikk Nationen Internasjonal Reporter-pris for serien “Kven skal eige jorda?”. I år har vi gitt den ut som bok.

Boka ble av en dyktig forlegger omtalt som “uselgelig”. Den er nå utsolgt i 1.opplag og trykket i 2.opplag. Og ja - den går i pluss.

“Where you stand depends on where you sit”, heter det.

Sentrum-periferi er en viktig motkulturell akse. Den beskriver også vår formålsparagraf: Å være distriktenes stemme og talerør.

Så overskygger det kanskje likevel ikke alle andre spørsmål. Litt kan vi kanskje lære av avis-Norges gammeltante Adresseavisen, som i fjor fylte 250 år.

Det var da du måtte ha godkjennelse av Kongen i København for å drive avis - og en sentral del av oppdraget var kunngjøringer: Om sildefisket, makrellfisket, torskefisket og annet næringsliv. Såpass arbeidskrevende var dette, at det ble ikke prioritert å sende journalist til en ansamling herremenn på Eidsvoll i 1814.

Dagfinn Vårvik var redaktør i Nationen fra 1963-88. I perioden vandret han nokså ubesværet mellom jobbene som Sp-leder, statsråd og sjefredaktør. Det var sett på som helt vanlig den gang - ja, til og med ønskelig.

Borgerlige Vårvik slapp til radikale raddiser og mangfoldige stemmer, til manges overraskelse og enkeltes forferdelse. Det gjorde Nationen til debatt- og kamporgan for en bred front av motkrefter, som under EF-kampen og Hitra-opprøret.

Det er denne arven vi viderefører i vår nye digitale debattarena #motkultur

Mange tenker at landbruk er smalt. Det er det ikke. Det er bredt. Det favner grunnlaget for menneskets eksistens. Det favner hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av. Feilslått landbruk sender mennesker på flukt. Landbruk favner klimakrise og folkehelse, kulturlandskap og biomangfold, jordvern og matproduksjon, arbeidsplasser og gode liv i hele landet.

Disse temaene har vi tatt med på debatturneen “Nationen til heile nasjonen” i år. 19 debatter har det blitt. Dette er én av mange måter vi gjør Nationens journalistikk tilgjengelig på.

Nationen har 13.673 abonnenter i 413 kommuner, på 2298 ulike postnumre. Vi har ambisjoner om å nå langt flere ved å fortelle historier på nye måter, på papir, nett, brett og mobil.

Digitaliseringen gir også små mediehus som Nationen store muligheter. Men vi må ha med oss leserne. Gode regjeringsmedlemmer og folkevalgte; vi har merket oss det kulturminister Trine Skei Grande sa da hun la fram Kulturmeldingen: “Vi må gå med hauet, ikke ræva, først.”